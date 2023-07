Viel Lob und Preise für tolle Pferdezucht-Veranstaltung in Waddekath

Von: Kai Zuber

Für die Züchter gab es Preise und blaue Schärpen. Darunter war das wunderbare Siegerhengstfohlen des Altmark-Hofes aus Abbendorf unter der Zucht-Regie von Dr. Philine Dobberthin (l.). © Kai Zuber

Auf den kleinen Diesdorfer Ortsteil Waddekath blickte am Freitagnachmittag, 7. Juli, die ganze Welt, denn das Fernsehen war vor Ort, auch wenn die Videoübertragung wegen des mäßigen Internetempfangs zeitweise aussetzte. Doch daran wird derzeit gearbeitet. Fazit: Viel Lob und auch Preise gab es für die tolle Pferdezucht-Veranstaltung mit Flair in Waddekath der Gastgeber und Züchter Katrzyna und Heiko Koch. Die nunmehr zweite Fohlenschau in Waddekath mit Prämierungstermin des Oldenburger Pferdezuchtverbandes auf dem Dressurpferde-Gelände der Familie Koch mit Fohlenparty und Musik und Tanz war ein voller Erfolg.

Waddekath. Rund 25 Fohlen mit ihren Müttern wurden präsentiert, darunter auch etliche erfolgreiche Züchter aus der Region. „Ganz besonders freuten wir uns über die Live-Übertragung durch das Clip-My-Horse-TV“. Somit war unser kleiner Ort rund um den Globus präsent. Das Event ist in der Internet-Mediathek jederzeit abrufbar, sagt Veranstalter Heiko Koch. Für die Gäste gab es eine Pferdeshow für die ganze Familie mit sonnigem Flair samt Hüpfburg und Ponyreiten.

Rund um die Welt zu sehen: Das Fernsehen war live dabei, und der strengen Bewertungskommission entging kein Detail bei der Fohlenschau. © Kai Zuber

„Es ist das erste Siegerfohlen der Cremello-Stute bei den Oldenburgern. Das Gold-Palomino-Fohlen ist bereits die vierte erfolgreiche Generation unseres Gestüts im Abbendorfer Altmark-Hof“, freute sich die junge Züchterin. Vier springbetonte und 20 dressurbetonte Fohlen wurden in Waddekath unter den strengen Augen der Bewerter präsentiert.

Bei den springbetonten Fohlen freute sich die Salzwedeler Züchterin Ines Niemeyer über einen Preis für ihr Stutfohlen. © Kai Zuber

Die Gastgeber der Familie Koch glänzten mit ihrem Sieger-Stutfohlen bei der Gruppe der dressurbetonten Fohlen.

Dieses Fohlen (Vater Va’ Pensiero, Mutter S1 Fideria) ist an den Olympiakader Sönke Rothenberger verkauft.