Führungslos durch den Sommer?

Von: Kai Zuber

Der VG-Verwaltungssitz am Beetzendorfer Marschweg. Den Vorwurf, dort „führungslos“ zu sein, wies die Verwaltung zurück. Alle Ämter seinen besetzt, hieß es. © Kai Zuber

Kritik an der aktuellen Urlaubsregelung in der Beetzendorfer Verbandsgemeinde-(VG)-Verwaltung am Marschweg 3 äußerte Kuhfeldes Bürgermeister Günther Serien. „Gestern wollte ich eine Angelegenheit klären mit der Verwaltung der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf und musste feststellen, dass die VG führungslos ist“, sagte Serien.

Beetzendorf – Und weiter: „Der Bürgermeister ist seit Monaten krank, beide Stellvertreter sind zeitgleich zwei Wochen im Urlaub. Und es gab keine Information an uns als Verbandsgemeinderäte und Bürgermeister. Das ist ein Unding und eine Katastrophe“, so Serien. Kein Unternehmen könne sich dies leisten, hieß es. Aktuell sind also sowohl die stellvertretende VG-Bürgermeisterin Katrin Seidel als auch ihr neu eingesetzter Vize, Bauamtsleiter Markus Starck, im Sommerurlaub. Das Fazit von Günther Serien: „So etwas geht eigentlich nicht mal bei ehrenamtlichen Bürgermeistern. Bei hauptamtlichen Mitarbeitern erst recht nicht“, meinte der Kuhfelder Ortschef empört. Auf Anfrage in der Verwaltung, erhielt die AZ die Antwort, dass derzeit sämtliche Ämter entweder mit Amtsleitern oder ihren Stellvertretern besetzt sind. Es gebe daher keine Einschränkungen. Der nächste wichtige Termin in den Räumen der Verwaltung findet am Dienstag, 25. Juli, statt. Dann tagt ab 10 Uhr der Wahlausschuss vor dem Hintergrund der VG-Bürgermeisterwahl und der Bürgermeisterwahlen in den Gemeinden Jübar und Dähre. Der Wahltermin für die Verbandsgemeinde-Bürgermeisterwahl der VG Beetzendorf-Diesdorf steht seit langem fest. Es ist der Sonntag, 24. September. Gewählt wird dann in den einzelnen Wahllokalen von 8 bis 18 Uhr. Auch ein Termin für eine mögliche Stichwahl steht bereits per Beschluss fest. Es ist der 15. Oktober. Als Wahlleiter wird seitens der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf Julia Brand eingesetzt. Stellvertreterin ist Christin Pasche.