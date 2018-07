Urlaub für Fellnasen im Hundehotel

In der Gieseritzer Einrichtung gibt es sieben Zimmer für die Vierbeiner / Eröffnungsfeier im August

+ © Hiersche Das Team bestehend aus Michelle Müller (v.l.), Saskia Buchmannkowski, Hotelinhaberin Daniela Krüger und Daniela Woseck. Sie passen gut auf die Fellnasen auf, wenn ihre Halter im Urlaub sind. Sie tun alles dafür, dass es den Vierbeinern an nichts fehlt. © Hiersche

Gieseritz. In der selben Zeit, während Herrchen und Frauchen auf den Philippinen, den Malediven oder in Spanien die Füße im Pool baumeln lassen, wuselt der geliebte Hund durch das grüne Gras auf dem Gehöft des Hundehotels in Gieseritz.