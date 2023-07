Förderverein könnte Tanker übernehmen

Unverständnis bei der Feuerwehr Siedenlangenbeck: W-50 wird außer Dienst gesetzt

Der alte W-50 der Feuerwehr Siedenlangenbeck (2. Fahrzeug von links) mit der großen Spritze auf dem Dach soll Ende Juli ausgemustert werden. Dagegen regt sich bei der Truppe massiver Widerstand. © Zuber, Kai

Es ist ein treues Feuerwehr-Einsatzfahrzeug, welches die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Siedenlangenbeck wegen seiner Zuverlässigkeit und Funktionalität ins Herz geschlossen haben. Doch der betagte rote W-50-Tanker mit der großen, auf dem Dach montierten Spritze soll jetzt außer Dienst gesetzt werden.

Siedenlangenbeck – „Ende Juli ist Schluss. Dann wird das Fahrzeug abgemeldet. Es darf dann bei Einsätzen nicht mehr benutzt werden“, erklärte Daniel Rieck mit Verweis auf den durchschnittlich 28 Jahre alten Fahrzeugbestand in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf und die stückweise Neuanschaffung von Fahrzeugen in den vergangenen Jahren.

Ortswehr will DDR-Löschfahrzeug nicht aufgeben

„Wir reden ja schon seit fünf Jahren über das Thema, denn bereits 2017 sollte das W-50-Löschfahrzeug weg, dieser Termin wurde damals nur nach hinten verschoben“, warb Rieck um Verständnis für die mit der VG-Wehrspitze zusammen getroffene Entscheidung.



Großes Unverständnis für diese Entscheidung gab es bei Feuerwehr Siedenlangenbeck und auch darüber hinaus. Denn, so das Argument der Truppe: Das treue Löschfahrzeug aus DDR-Produktion verrichtet stets treu seine Dienste. Und das bereits seit Jahren. Es ist nicht kaputt, wird bei Einsätzen gebraucht, die Reparaturen halten sich in Grenzen und es fallen nur normale Wartungsarbeiten und die TÜV-Gebühren an.



„Wir können daher die Außerdienstsetzung zum Monatsende absolut nicht verstehen. Der W-50 war in diesem Monat schon drei Mal im Einsatz, einmal beim Mähdrescherbrand und zwei Mal bei der Bekämpfung von Flächenbränden“, sagte Jörn Thaute, Chef des Siedenlangenbecker Fördervereins. Der Tanker der Feuerwehr sei mehr als zuverlässig, vor allem wenn in unwegsamem Gelände der Tankinhalt von 2500 Liter Löschwasser heran gefahren werden muss. Dies betrifft aktuell vor allem Einsätze bei Vegetationsbränden.



Früher war der W-50 mal bei Erdgas Salzwedel im Einsatz. Nach der Wende kam er dann nach Siedenlangenbeck. „Wir hätten bei der Abmeldung des Fahrzeugs keinen Ersatz. Für die Kameraden, viele von ihnen sind erst neu zur Feuerwehr dazu gekommen, ist die Entscheidung der VG ein echter Dämpfer“, argumentierte Thaute.



Wie die AZ erfuhr, kämpft die Truppe um das Fahrzeug, das trotz des Alters nur eine sehr geringe Kilometerleistung absolviert hat. Gespräche mit Kreisbrandmeister Thorsten Schoof und Landrat Steve Kanitz sind anvisiert.



Förderverein könnte Tanker übernehmen

Nach der Außerdienstsetzung des W-50 hätte die Gemeinde Kuhfelde wohl Anspruch auf das Fahrzeug im Zuge der vertraglich geregelten Eigentumsrückübereignung an den ehemaligen Träger der Feuerwehr. Dann muss geprüft werden, ob der Siedenlangenbecker Förderverein den Tanker übernehmen will. Am aktiven Dienst teilnehmen darf das Löschfahrzeug dann aber ab Ende Juli nicht mehr, hieß es auf Anfrage der AZ.