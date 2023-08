Wann kommt das Ärztehaus in Rohrberg?

Von: Kai Zuber

Um das im Herbst 2022 vorgestellte Projekt „Ärztehaus Rohrberg“ ist es aktuell still geworden. © Kai Zuber

Auf dem anvisierten Lücken-Bauplatz an der Rohrberger Breiten Straße für das geplante Ärztehaus wird von der Gemeinde das Gras kurz gehalten. Sonst ist weiter nichts passiert. „Es gibt leider aktuell nichts Neues“, bedauerte Rohrbergs Bürgermeisterin Silke Niebur auf Anfrage der AZ. Um das im Vorjahr kurz vor der Bürgermeisterwahl vorgestellte Projekt „Ärztehaus Rohrberg“ ist es also aktuell still geworden.

Rohrberg – Damals hatte Initiator und Ex-Bürgermeister Bernd-Heinrich Schulz das Projekt zwar angestoßen, war dann jedoch nicht mehr zur Bürgermeisterwahl angetreten und hatte es seiner Amtsnachfolgerin überlassen, dessen Geschicke weiter zu bestimmen. „Sicher spielen auch Fördermittel bei der Projekt-Umsetzung eine wichtige Rolle“, begründete Silke Niebur die derzeitigen Umstände, denn ohne Förderung könne die Kommune das Vorhaben nicht stemmen. Doch auf dem privaten Bausektor beim Bau von Einfamilienhäusern gibt es aktuell wegen der gestiegenen Zinsen und anderer Unwägbarkeiten wenig Bewegung, hieß es. Hintergrund: Im Herbst des vergangenen Jahres wollte die Gemeinde Rohrberg nach dem Vorbild des Winterfelder Gesundheitszentrums ein ähnliches Projekt anschieben – und sogar noch eine Nummer größer: Geplant war, auf der durch Altbau-Abriss geschaffenen Freifläche an der Breiten Straße ein Ärztehaus mit Platz für bis zu vier Praxen zu errichten. Das ist übrigens schräg gegenüber des aktuell laufenden DRK-Projektes.



Ein Architekturbüro wurde beauftragt. Der Raumbedarf wurde schon abgestimmt. Rasch sollte zudem eine erste Kostenschätzung für das Vorhaben vorliegen, hieß es. Auch in der Kreisverwaltung hatte die Gemeinde vor Landrat Steve Kanitz und Wirtschaftsförderern bereits das Projekt vorgestellt und um Unterstützung gebeten. 2700 Quadratmeter Fläche stehen in Rohrberg für den Bau des Ärztehauses nebst Parkflächen bereit. Auf 80 Prozent schätzte Bernd Schulz 2022 die mögliche Förderquote durch das Leader-Programm. Den Rest der Kosten wollte die Gemeinde finanzieren. Nun liegt das ehrgeizige Vorhaben auf Eis. Und dass, obwohl es rund 260 freie Hausarztstellen derzeit im Land Sachsen-Anhalt gibt. Davon sind gut 20 im Altmarkkreis Salzwedel. Etwa 400 Mediziner sind laut Statistik im Land außerdem über 60 Jahre alt. In der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf gab es im Vorjahr mit nur 3,5 Hausärzten für 13 000 Einwohner eine Unterversorgung.