Über 20 Wagen und Abteilungen beim Dährer Festumzug

Stürmischer Rosenmontag in Dähre

+ © Zuber Das Dährer Prinzenpaar Prinz Burger und Prinzessin Karina betrat im Ehrenspalier die Tribüne. © Zuber

Nach dem grandiosen Auftakt am Wochenende mit dem traditionellen Kinderkarneval und dem gut besuchten karnevalistischen Nachmittag im Dährer Sporthallen-Narrentempel startete am recht stürmischen Rosenmontag der große Festumzug durch den ganzen Ort. Über 20 Wagen und Abteilungen waren dabei, womit die Dährer Narren nach zweijähriger Corona-Pause nahtlos an ihre großen Erfolge anknüpfen konnten.

Dähre – Vom Dährer Waldbad-Parkplatz, wo alle Akteure ab Mittag Aufstellung genommen hatten, wälzte sich die hunderte von Metern lange Formation durch den ganzen Ort, wo das Narrenvolk auf der Tribüne am Feierabendplatz von Dähres Bürgermeister Bernd Hane begrüßt wurde und auch der Vorbeimarsch erfolgte.

Angeführt von der Dährer Karnevalspolizei und der Diesdorfer Schalmeienkapelle, zogen die Fahnenträger des Elferrates und die stattliche Prinzengarde vorbei. Ihnen folgte die Prinzenkutsche mit Prinz Burger I. und Ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Karina. Danach folgten der Elferrat, die Frauengarde und die großen Funken, die direkt vor der Tribüne noch eine tolle Tanzeinlage gaben.



Nach den Blauen Funken folgte der quirlige Nachwuchs der Dährer Karnevalisten vom Dummestrand mit dem schmucken Kinderprinzenpaar – Prinz Hendrik Schulz und seiner Prinzessin Elisa Schmidt, standesgemäß chauffiert im Cabriolet. Diesem Wagen folgte dann Präsident Klaus Merda mit dem Dährer Kindergarten und seinem Kindergarten-Prinzenpaar, bestehend aus Prinz Magnus Meine und seiner Prinzessin Raya Scheper.



Für Furore sorgte dann neben dem Musikwagen und den Gästen vom Salzwedeler Erdgas Carneval Club 1977 auch die Formation mit Ex-Prinz Jan Winterhoff und der Kita Bonese. Ihnen folgten Freunde des Prinzen, darunter Ulf Knoblauch, sowie des Museums Diesdorf mit Fahrer Lutke Schnöckel. Den Schluss des langen Zuges besorgten wie üblich die Dährer Dorfjugend, die Feuerwehr, der Wagen des Waldbad-Fördervereins und natürlich die Fans des Dahrendorfer Faseloms mit ihrem zotteligen Bären und seinem Bärenbändiger „Doktor Med“.



Nach dem rundum gelungenen Umzug gönnten sich die Narren und ihre Gäste nur eine kurze Verschnaufpause. Anschließend nahm dann nämlich im Narrentempel der große Rosenmontagsball Fahrt auf.