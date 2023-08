Tolles Sommer-Open-Air in Tangeln mit Überraschungsgast

Von: Kai Zuber

Rund 800 Fans feierten beim Sommer-Open-Air in Tangeln die Kult-Band ihrer Jugend. © Kai Zuber

Diese musikalisch robusten „Neandertaler“ werden so schnell nicht aussterben. Die Urgesteine der Tangelner Band rockten am Sonnabend, 19. August, wieder in alter Frische. Dieses Mal im Rahmen einer tollen Sommer-Open-Air-Premiere auf dem Sportplatz, wo rund 800 Fans die Formation feierten.

Tangeln. Wer wollte, der konnte die Musik seiner Jugend stilvoll zusammen mit einem Mojito-Cocktail genießen, denn das machte das Team von Lange-Events am Rande möglich. Und auf der Open-Air-Festzeltbühne ließ Sänger und Leadgitarrist Ingo Röper die Musik seiner erklärten Lieblingsband um den Gitarrengott Mark Knopfler aufleben - die „Dire Straits“. Die dominierten den Abend mit Hits, wie „Water of Love“, „Lady Writer“ und natürlich „Sultans of Swing“.

Viele Fans tanzten und feierten in Tangeln ihre ehemalige Jugendband. Die Musiker spielten bis tief in die Nacht altbekannte Songs aus den sechziger- bis neunziger Jahren. So waren neben den besagten Hits der Dire Straits auch Songs von Bryan Adams, Smokie und natürlich den Beatles breit vertreten.

Die „alten Herren“ haben ihre Musik beim Sommer-Open-Air in Tangeln mit viel Leidenschaft interpretiert und - ganz wie in alten Zeiten - das Publikum ins Schwitzen gebracht. Die Band, das sind Andreas Tangermann (Schlagzeug), Frank Glaue (Keyboard/Gitarre), Gerd Ebert (Bass), Heiner Kamieth (Rhythmusgitarre) und Ingo Röper an der Leadgitarre.



Das Publikum hat ihre Band trotz einiger Regentrop-fen beim gelungenen Open-Air textsicher mit viel Leidenschaft unterstützt und bejubelt. Sogar ein Überra-schungsgast war auf die Bühne gekommen: Das Bass-Urgestein Andreas Trauf, der heute in Cottbus wohnt: „Bassisten wirkten schon damals eher im Hintergrund. Das wollte keiner so richtig machen“, lachte Mitgründer Trauf zusammen mit seinem würdigen Nachfolger Gerd Ebert.



Hintergrund: Vor 48 Jahren gründeten vier junge Burschen aus Tangeln die Band „Neandertaler“ und traten 1974 zuerst als Schülerband auf. Nach kurzer Zeit strukturierte sich die Band neu, zwei Mitglieder verließen die Band, und es kamen drei neue Mitglieder hinzu. In dieser Besetzung sind sie auch heute noch aktiv. Es folgten Auftritte, verteilt in der Altmark, bis Anfang der 80er Jahre. Zum Teil aus beruflichen, zum Teil aus persönlichen Gründen entschlossen sich die Jungs zur Auflösung der Band. Doch dann juckte es den alten Herren wieder in den Fin-gern, um ihren geliebten Rock und Blues zu spielen - sehr zur Freude des treuen und begeisterten Publikums, wie am Sonnabend auf der Tangelner Party-Wiese nur zu deutlich wurde.