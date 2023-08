Toller Auftakt für das 28. Musikfest Altmark in Diesdorf

Von: Kai Zuber

Teilen

Toller Auftakt für das Altmärkische Musikfest in Diesdorf: Noch bis Oktober bieten die Veranstalter der beiden Landkreise ein tolles Kulturprogramm an, bei dem es mit Dixieland, Swing, Orgelfantasien und einigem mehr musikalisch vielfältig wird. © Kai Zuber

„Alle an Bord und Leinen los“, hieß es am Sonntag, 13. August, beim Open-Air-Konzert mit dem Kinderlied-Musiker Käpt’n Zwulf, der im richtigen Leben eigentlich Ralf Kleinschmidt heißt. Das gelungene Konzert im Diesdorfer Freilichtmuseum war zugleich ein toller Auftakt für das 28. Musikfest Altmark in der Region.

Diesdorf. Kleinschmidt, bekannt von dem Duo „Ulf und Zwulf“, steht seit mehreren Jahrzehnten auf der Bühne. Er begeisterte auch in Diesdorf mit seinen Liedern die Kinder und ermöglichte ihnen das Mitsingen, Mitklatschen, Mittanzen, Miterleben und Mitlachen. Zahlreichen Sandmännchen-, KiKA-, CD- und Radioproduktionen hat Zwulf eingespielt und gab davon auf der Museumsbühne lustige Kostproben. Die runde Brille und der Kapitänsbart waren auch in Diesdorf Zwulfs Markenzeichen. Seine Mitmach-, Mitsing-, Mitzappel- und Mitlach-Lieder erwiesen sich als Watt- auf-die-Ohren-Würmer.

Kinderlieder-Musiker Zwulf sorgte für gute Laune. © Kai Zuber

Am Sonntag, 13. August, kaperte Käpt’n Zwulf mit seinen gutmenschlichen Kinderliedern gleich von Beginn an das gesamte Freilichtmuseum Diesdorf und spielte sich auf der Bühne in die Herzen seines jungen Publikums. Zweimal sogar nahm der seit 36 Jahren musikalisch erfolgreiche „Seebär“ der Kindermusik beim Konzert Kinder und Familien mit auf große Fahrt. Auf diese Weise animierte er seine Mitsing- und Mittanzpiraten, ebenfalls die Bühne begeistert zu kapern.

Dieses Kinder- und Familienkonzert mit musikalischem Hochseewellengang, Spaß und pfiffigen Texten gab auch gleich den Startschuss für den Veranstaltungsmarathon des diesjährigen Musikfestes Altmark. Das durch den Landkreis Stendal und den Altmarkkreis Salzwedel organisierte Programm bietet in den kommenden Wochen wieder einmal die Gelegenheit, unterschiedliche Kultur-Genres an zahlreichen Orten in der gesamten Altmark kennenzulernen. Kunstliebhaber haben bis zum Oktober die Chance, bei Swing und Jazz den Rhythmus zu spüren, mit UFA-Filmmusik in die Geschichte einzutauchen oder bei Irish Folk kräftig das Tanzbein zu schwingen.



Höhepunkt des Musikfestes Altmark ist das Festkonzert am 6. Oktober, 19 Uhr im Musikforum Katharinenkirche in Stendal. Die bezaubernde Sängerin Eva-Maria Ortmann und der charismatische Schauspieler Matthias Bega geben zusammen mit der charmanten Ines Mainz, Professorin für Musikpädagogik, die schönsten Goetheparodien aus drei Jahrhunderten zum Besten. Details und Termine gibt es unter www.musikfest-altmark.de.

Die nächsten Veranstaltungen des Musikfestes finden an folgenden Terminen statt:



• Im Findlingspark Darnewitz gibt es am 19. August, 17 Uhr, Dixiland zu hören.



• Gespielt werden Orgelfantasien am 21. August, 19.30 Uhr in der Seehausener St. Petri Kirche.



• Swing wird am 26. August, 15 Uhr, von der Brassband Stendalia der Käcklitzer Kirchenruine geboten.



• Ein klassisches Orgelkonzert ertönt am 26. August, 19.30 Uhr in der Katharinenkirche von Salzwedel.



• Eine Matinee mit dem Lenzener Kammerorchester findet im „Alten Kuhstall“ in Tylsen am 27. August, 11 Uhr statt.