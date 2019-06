Tesla und Co zu Gast in der Altmark

+ Tesla parkt in Hohengrieben: Dieses Modell verfügt über 530 Kilometer Reichweite. © Zuber

Für sie war es so, als hätten sie für einen Tag eine Zeitreise angetreten. Viele Dörfler rieben sich die Augen, als auf einmal eines der beeindruckendsten Elektro-Mobile unserer Zeit an der Pyramideneichen-Allee parkte: Das neueste Modell des Elektro-Autoherstellers Tesla in Bordeau-Rot. Die technischen Daten sind beeindruckend: Über 530 Kilometer Reichweite, Allrad mit Dual-Motor und das Ganze beschleunigt in 3,4 Sekunden von Null auf Hundert. Hintergrund: Tesla und Co machen Station in der Altmark, weil die Fahrer die Zukunft des Automobils während eines Workshops zur Elektro-Mobilität in der Hohengriebener Schulscheune des dortigen Heimatvereins erörterten, wie die AZ auf Nachfrage erfuhr.