Sechs Windräder am Netz: Projekt an Kreisgrenze abgeschlossen

Von: Kai Zuber

Das letzte der insgesamt sechs Windräder bei Ehra steht. Zum neuen Nachbar-Windpark Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn gehören insgesamt fünf Windräder vom Typ „Vestas V150“ und ein weiteres Windrad vom Typ „Vestas V136“ mit je 4,2 Megawatt Leistung. © Kai Zuber

Die Nachbarn im Landkreis Gifhorn machen in Sachen Wind ordentlich Druck: „In unserem niedersächsischen Windpark-Projekt Ehra-Lessien an der Grenze zur Gemeinde Jübar und zum Altmarkkreis sind mittlerweile alle sechs Anlagen in Betrieb genommen worden und speisen ins Netz ein“, informierte Dr. Jens Feldmann, Pressereferent der zuständigen Bremer Projektfirma WPD Onshore GmbH & Co. KG.

Ehra / Jübar – Die Räder des neuen Windparks zwischen Ehra und Brome liefern also Strom (siehe Kasten). Die „WPD-Windmanager“ haben seinerzeit auch den Windpark Jübar-Drebenstedt in der Nachbargemeinde Jübar errichtet. Zum neuen Windpark Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn gehören insgesamt fünf Windräder vom Typ „Vestas V150“ und ein weiteres Windrad vom Typ „Vestas V136“ mit je 4,2 Megawatt Leistung auf jeweils 166 Metern Nabenhöhe. Baubeginn für das Projekt war bereits Anfang März 2022, wo zunächst die Fundamente gegossen wurden. Der Netzanschlusspunkt ist an einer eigenen Übergabestation direkt am Umspannwerk Ehra-Lessien an der VW-Teststrecke. Die Eigentümer haben die Option genutzt, eine Windkraftanlage (das Windrad 4) als Eigentümer- und Bürger-Windanlage umzusetzen. Über eine Beteiligung an der Genossenschaft der Bürgerenergie Ehra-Lessien eG wurden aufgrund der hohen Nachfrage im Losverfahren insgesamt 90 Genossenschaftsanteile an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ehra-Lessien ausgegeben. Gemeinsam mit dem Vorstand der eG setzte die Firma „WPD Windmanager“ die sechs Windräder als Projekt um. Nach dem Windpark Boitzenhagen (wir berichteten) ist der neue Park bei Ehra nun die zweite binnen weniger Monate errichtete Anlage. Doch auch in der Gemeinde Jübar sollen sich neben dem bereits bestehenden Park bei Drebenstedt künftig noch mehr Windräder drehen. So ist unter anderem ein Projekt bei Gladdenstedt/Nettgau am Holzplattenwerk Sonae-Arauco (ehemals Glunz) geplant. Das Vorhaben soll demnächst im Jübarer Gemeinderat vorgestellt werden.