Saisonstart im Beetzendorfer Stölpenbad lief reibungslos

Von: Kai Zuber

Der Saisonstart am 1. Mai im Beetzendorfer Stölpenbad lief reibungslos ab, der Andrang war groß. Vor allem unter den Senioren gibt es viele Stammgäste, die bereits dem ersten Sprung ins warme Nass entgegenfieberten. © Kai Zuber

Besonders die betagte und die ganz junge Generation weiß den Luxus im fernbeheizten Beetzendorfer Stölpenbad zu schätzen: 28 Grad Wassertemperatur locken die Knirpse selbst bei kühlen Mai-Außentemperaturen ins Nass. Und da gibt es auch beim Schwimmenlernen keine Ausrede mehr, warum man nicht ins Becken will. Dementsprechend lang sind auch die Wartelisten für die Schwimmkurse.

Beetzendorf. Quasi in zwei Schichten soll laut Beetzendorfs Bürgermeister Enrico Lehnemann das Kurssystem laufen: „Die Wasserwacht Klötze bietet immer abends ihre Kurse an und wir als Gemeinde vormittags. Bereits nächste Woche geht es los“, sagte Lehnemann, der auch selbst die kleinen Wasserratten zusammen mit Schwimmmeister Ken Bölke ausbildet.

Der Saisonstart am 1. Mai lief reibungslos ab und der Andrang war groß. Vor allem unter den Senioren gibt es viele Stammgäste, die bereits dem ersten Sprung ins warme Nass entgegenfieberten. Außerdem lockt für die Kinder die neue Erlebnisrutsche. Wer an den Schwimmkursen interessiert ist, sollte sich unter Tel. (03 90 00) 9 09 64 melden. Das Stölpenbad steht in diesem Jahr vor großen Herausforderungen, da das Waldbad in Klötze geschlossen ist. Die Gemeinde erwartet daher einen großen Andrang von Besuchern bei den Schwimmkursen, beim Baden und am Kiosk im Stölpenbad. Die Klötzer Wasserwacht kann in der Hochsaison das Beetzendorfer Personal entlasten. Wichtig ist im Bad dieses Jahr, dass Glasflaschen und Ähnliches im Areal nicht erlaubt sind. Innovativ ist die Abendkarte im Stölpenbad. Sie gilt von 17.45 Uhr bis zur Schließung. Neu ist in Beetzendorf auch die 50-prozentige Vergünstigung von aktiven Kameraden der Feuerwehr in der Kommune für Erwachsenen- und Familienkarten, sofern diese im Vorjahr mindestens an der Hälfte der Feuerwehrdienste teilgenommen haben.



Folgende Preise gelten: Tageskarten für Erwachsene kosten vier Euro, für Kinder und Behinderte zwei Euro. Familienkarten kosten pro Tag neun Euro. Abendkarten kosten zwei Euro, für Kinder die Hälfte. Saisonkarten für Erwachsene sind für 100 Euro zu haben. Kinder zahlen 40 Euro, die Saison-Familienkarte kostet 120 Euro. Ein Schwimmlehrgang kostet 75 Euro.