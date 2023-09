Innenministerin im Bürgerdialog

Tamara Zieschang besucht Tangeln

+ © Kai Zuber Auf dem Flugplatz Tangeln gab es die Gelegenheit zu Rundflügen für die Gäste. Die Ministerin lobte Familie Plath, die ihr Flugzeug auch dem Brandschutz zur Verfügung stellen. © Kai Zuber

„Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge (IBK) soll wieder bundesweit Flaggschiff in Sachen Ausbildung werden.“ Das sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang im Rahmen eines Bürgerdialogs in Tangeln. Dazu hatte auf dem Flugplatz-Areal der Familie Plath der CDU-Landtagsabgeordnete Carsten Borchert eingeladen. Auch zahlreiche Mitglieder der regionalen Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf waren der Einladung gefolgt, die außerdem der Apenburger Peter Warlich als amtierender Chef des CDU-Regionalverbandes Beetzendorf-Diesdorf aussprach.

+ Ministerin Tamara Zieschang (l.) im Bürgerdialog auf Einladung der CDU mit der Feuerwehr in Tangeln. Peter Warlich (r.) begrüßte den Gast aus Magdeburg. © Kai Zuber

Tangeln – „Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge ist aktuell nicht mehr Nummer eins in Deutschland, weil es vernachlässigt wurde. Jetzt soll ein Zukunftskonzept genau dies ändern“, so Zieschang. VG-Wehrchef Ronny Runge sprach den Rückstau im Katastrophenschutz an. Auch dazu äußerte sich die Innenministerin aus Magdeburg: Angesichts der hohen Investitionen für die Bundeswehr sollte es auch zehn Milliarden für den Zivilschutz geben. Kritisch von den Feuerwehrleuten in Tangeln angesprochen wurden auch die wenigen DIN-Norm-gerechten Gerätehäuser in der Region. Dazu Zieschang: „Es gibt bereits für Förderungen ein Punktesystem, wenn feststeht, dass sich Feuerwehren zusammen legen.“ Ralf-Ingo Tanke, Vize-Wehrleiter aus Lagendorf, verwies angesichts des so genannten Dährer Modells (AZ berichtete), darauf, dass dieses Konzept seit 2016 wohl in irgendeiner Schublade des Innenministeriums befinden müsse. „Wir haben bis heute keine Antwort auf unser zukunftsweisendes Strategiepapier, wo wir aus sieben Gerätehäusern drei machen wollen, um die Einsatzzeiten einzuhalten“, sagte Tanke.



Tamara Zieschang verwies auf ihre Pflichtaufgaben, die Brandschutzforschung und das besagte IBK, stellte jedoch auch beim Knackpunkt „Feuerwehrführerschein“ weitere Hilfen in Aussicht. Auch Ronny Runge äußerte sich erneut: „Die Motivation unserer 37 Feuerwehren und 800 Aktiven ist nicht leicht. Ich wünsche mir mehr Hilfe vom Land. Angesichts der vielen Kinder- und Jugendfeuerwehren wird der Platz für Spinde in den Spritzenhäusern knapp“, so der Apenburger. Tamara Zieschang äußerte sich noch einmal zum Führerschein für Aktive und den jeweils 1000 Euro an Zuschuss, die es nun vom Land dauerhaft geben soll. „Ab 2023 soll es für den Führerschein-Zuschuss eine Online-Anfrage als digitales Verfahren geben. Eine Gesamtsumme in Höhe von 200 000 Euro steht dafür zur Verfügung. Dazu kommt für jeden Führerschein dann noch ein Eigenanteil der Kommune“, so die Ministerin, die den Hausherren Stefan und Andreas Plath dafür ausdrücklich lobte, dass sie ihr Flugzeug auch dem Brandschutz zur Verfügung stellen.