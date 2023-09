Zusammenarbeit zwischen Grundschule und Hort: Ministerin von Jübar begeistert

Von: Kai Zuber

Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (hinten, l.) zeigte sich begeistert von der Jübarer Grundschule. In Anwesenheit von Katrin Seidel und Carsten Borchert (hinten, r.) gratulierte sie den drei Patenkindern von Reiner Haseloff, Ludwig, Aileen und Oskar zu deren Einschulung. © Kai Zuber

Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner zeigte sich bei ihrem Besuch in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf am Mittwoch begeistert von der modern sanierten und umgebauten Jübarer Grundschule, die momentan von der stellvertretenden Schulleiterin Nancy Mücke geleitet wird. Besonders gefallen hat der Ministerin der so genannte „Klassenraum plus“.

Jübar / Dähre / Beetzendorf – Feußner, die auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Carsten Borchert einen Abstecher nach Jübar gemacht hat, gratulierte im Namen von Ministerpräsident Reiner Haseloff auch den Jübarer Drillingen zu deren Einschulung. Hintergrund: Haseloff hatte die Patenschaft für das Trio Ludwig, Aileen und Oskar übernommen. Eva Feußner lobte in Anwesenheit der stellvertretenden VG-Bürgermeisterin Katrin Seidel auch die enge Zusammenarbeit zwischen Horten und Grundschulen in den fünf elementaren Bildungseinrichtungen in der VG: „Alle fünf Grundschulen in der Region nehmen am Pilotprojekt Hort-Grundschule teil, das in Kürze starten wird“, so Feußner und Borchert. Landesweit sind 104 Grundschulen Teil dieses Projektes, 53 kamen in diesem Jahr dazu, erfuhr die AZ. Fazit: Die Zusammenarbeit von Hort und Schule sei schon jetzt vorbildlich, die technische Ausstattung ebenfalls. Alle Räume in Jübar verfügen über digitale Tafeln. Die Zusammenarbeit zwischen Verbandsgemeinde und Carsten Borchert als Bürgermeister der Gemeinde Jübar zusammen mit dem Gemeinderat sei beispielhaft. „Man sieht hier sehr schön, was daraus entstehen kann“, lobte die Ministerin am Mittwoch. Der eigentliche Anlass des Besuches von Eva Feußner in der VG war jedoch ein anderer. Denn: Die fusionierte Sekundarschule Beetzendorf-Dähre wurde Ganztagsschule. Der amtliche Bescheid dazu wurde nun offiziell übergeben. „Es handelt sich um eine Schule mit außerunterrichtlichem Ganztagsangebot, das bedeutet, über ein Ganztagsbudget können unter anderem Sachkosten, Kooperationspartner oder Fahrtkosten finanziert werden“, informierte Elmer Emig, Pressesprecher im Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt bereits im Vorfeld.



Die Sekundarschule Beetzendorf-Dähre mit ihrer Leiterin Ines Kausch an der Spitze möchte das Ganztagskonzept als Schule mit außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten umsetzen. Diese Angebote basieren grundsätzlich auf Freiwilligkeit. Ziel ist ein allumfassender Tagesablauf, der sowohl Förderunterricht als auch Zeit für die Anfertigung der Hausaufgaben beinhaltet. „Mit der von uns favorisierten Form als Schule mit außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten streben wir an, möglichst viele Schüler für die interessenbezogenen Angebote zu gewinnen und sie entsprechend ihren Neigungen zu fördern. Ideen für die Ganztagsangebote wurden zuerst gemeinsam mit dem Schülerrat und anschließend in den Klassenverbänden entwickelt“, betonte Elmer Emig. Die Form der „Schule mit außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten“ schließt zwar nicht alle Schüler in die Ganztagsangebote ein, wird ihnen aber durch die freiwillige Teilnahme vorrangig den individuellen Neigungen und Fähigkeiten gerecht. Insofern bringt sie offenkundig auch Vorteile für die Motivation bezüglich einer regelmäßigen Teilnahme an den Ganztagsangeboten mit sich. „Etwa 90 Prozent unserer Schüler sind als Fahrschüler auf die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs angewiesen. In ihren häufig sehr kleinen Ortschaften haben sie nur selten die Möglichkeit nach der Schule Freizeitangebote zu nutzen“, so der Ministeriumssprecher.



Auch das Konzept – Entwicklung zur Schule mit außerunterrichtlichem Ganztagsangebot, wird durch diese Umstände für einen großen Teil der Schülerschaft erschwert. „Dem wollen wir mit unseren Ganztagsangeboten entgegenwirken. Wir planen das Ganztagsangebot zu Beginn vorrangig für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 8. Bei Interesse stehen den Schülern der Klassenstufe 9 und 10 die Angebote ebenfalls offen. Der Schwerpunkt liegt in diesen beiden Klassenstufen jedoch primär auf dem Erreichen des angestrebten Schulabschlusses“, hieß es weiter. Ziel in der Schule Beetzendorf-Dähre ist, die erfolgreichen Projekte beider Standorte auszubauen und den Umstand der wenigen Freizeit- und Bildungsangebote für die Schüler im ländlichen Bereich durch das Modell einer Ganztagsschule entgegenzuwirken.