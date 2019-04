Rund 2000 Gäste beim Schautag der Winterfelder Firma Agravis

Höhepunkte waren für viele sicherlich die Technikvorführungen. So konnten die Gäste zum Beispiel den neuesten Mähdrescher von Fendt (Ideal) bestaunen und sich auch mal in die Fahrerkabine setzen, um selbst einen kleinen Eindruck von den Dimensionen zu erhalten.

+ Was man so alles aus dem Rohstoff Holz anfertigen kann, wurde auch gezeigt. © Lehmann

Weitere Vorführungen gab es zu Holztechnik wie zum Beispiel Motorsägen und zur Bodenbearbeitung. Die Oldtimerfreunde waren in Winterfeld wieder vertreten mit einer umfangreichen Auswahl an historischer Landtechnik. Auch an die jüngsten Besucher war beim Schautag gedacht: Eine Hüpfburg und ein Tretschlepperparcours sorgten für viel Spaß und Abwechslung. Tolle Preise gab es außerdem bei einer Tombola zu gewinnen.