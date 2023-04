Neue Lampen, Bänke und Bäume

Von: Kai Zuber

In die nur rund ein Jahr genutzte Gemeinde-Gastronomie am alten Bahnhof in Rohrberg sollen erneut 20 000 Euro in Elektrik, Malerarbeiten und Küchensanierung investiert werden. © Kai Zuber

Einstimmig hat der Gemeinderat am Donnerstagabend den Rohrberger Haushalt beschlossen. Das Geld, das für Maßnahmen und Investitionen vorgesehen ist, hat bei den Auszahlungen einen Umfang in Höhe von 203 200 Euro. 79 500 Euro Investpauschale und 14 200 Euro an Straßenbauausgleich fließen der Kommune an Einzahlungen zu.

Rohrberg – Bäume sollen in vielen Ortsteilen neu gepflanzt und Bänke aufgestellt werden. Dafür sind insgesamt 7000 Euro an Ausgaben vorgesehen. Für den Austausch moderner LED-Lampen sind im Haushalt 5000 Euro vorgesehen. Für einen Bebauungsplan am Ahlumer See gibt die von Silke Niebur geleitete Gemeinde Rohrberg satte 32 000 Euro aus. Kein Wort verlor die Ortschefin vor dem Haushaltsbeschluss am Donnerstag über die kurz vor ihrer Wahl groß angekündigten Zukunftsprojekte zur touristischen Entwicklung des Ahlumer Sees oder über den Plan, auf einer Freifläche in der Breiten Straße in Rohrberg ein großes Ärztehaus zu bauen. Statt dessen wird in der Gemeindewohnung in Groß Bierstedt in die Balkonsanierung investiert. 20 000 Euro fließen in das Projekt. Auch in die nur ein Jahr vor der kürzlichen Geschäftsaufgabe des Pächters genutzte Gemeindegastronomie am alten Bahnhof in Rohrberg soll erneut investiert werden, ohne dass dort momentan ein neuer Pächter in Sicht ist. 20 000 Euro fließen hier in die Elektrik, Malerarbeiten und Küchensanierung. Für das Dorfgemeinschaftshaus in Stöckheim gibt es neue Gardinen und einen Geschirrspüler. Auch die Heizung am Dorfgemeinschaftshaus in Ahlum soll für 20 000 Euro saniert werden. Die marode Toilette für die Campinggäste gleich daneben geht bis auf kleine Reparaturen erneut leer aus. Seit vielen Jahren verweist die Kommune hier bereits auf ein mutmaßliches Leader-Projekt, das jedoch ebenfalls seit ebenso vielen Jahren nicht kommt. 10 000 Euro sind dagegen für „Hochbau“ am Ahlumer See geplant. Dazu Silke Niebur: „Die kleinen Gärten an der Ahlumer Mühle nahe des Sees sollen begradigt und marode Schuppen auf dem Gemeindeareal weggerissen werden.“