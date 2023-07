Rennen der Plastikvögel wurde in Apenburg ein Spaß für die ganze Familie

Von: Kai Zuber

Die Zuschauer an der Brücke fieberten als stolze Entenbesitzer beim Rennen eifrig mit. Das erste Stück der rund 400 Meter langen Rennstrecke war dem Sprint vorbehalten, dann folgten die Bergwertung, die Brücke, die Stromschnellen und schließlich das Ziel. © Zuber, Kai

Die Niederschläge der vergangenen Tage machten es möglich: Das spannende Rennen der Enten konnte am Sonnabend in Apenburg wieder ein Spaß für die ganze Familie werden.

Apenburg – Doch noch weitere zwei günstige Umstände waren notwendig, damit die knapp 1100 verkauften gelben Enten erfolgreich in der Purnitz zu Wasser gelassen werden konnten, denn zum einen war der zuständige Gewässer-Unterhaltungsverband an der Rennstrecke fleißig am Werk, um der zunehmenden Verschlammung des Fließgewässers Herr zu werden. Aber auch die Mitveranstalter um Apenburgs Sportvereinschef Helmut Hardenberg mähten das Kraut am Ufer und sogar unter Wasser ab. „Doch etwas Schilf mussten wir stehen lassen, damit es die Enten nicht ganz so leicht haben“, sagte Hardenberg.

Gaudi an der Rennstrecke war auf jeden Fall wieder garantiert. © Zuber, Kai

Das erste Stück der rund 400 Meter langen Rennstrecke auf der Purnitz war dem Sprint vorbehalten, dann folgten die Bergwertung, die Brücke, die Strecke der Stromschnellen und schließlich das Ziel an der Apenburger Kindertagesstätte „Märchenburg“. Dorthin führte als Brücke nur ein schmaler Steg aus zwei Holzbrettern, so das die Purnitz-Überquerung dort für viele Gäste zur Mutprobe wurde.



In der Gesamtwertung siegte als schnellste Ente die von Monika Rydzynski aus Rittleben und beim Kinderentenrennen hatte Aaron Schulze aus Klein Apenburg den Entenschnabel ganz vorn.



Zuerst zog Helmut Hardenberg (l.) die Überraschungsente aus dem großen Sack: Theo und Rieke Tanger hatten Glück. © Zuber, Kai

Für die Besten gab es Preise, unter anderem Wert-Taler zum Einkaufen in einem Spielzeugladen in Salzwedel. Bergwertungs-Champion Paul-Werner von der Schulenburg stiftete seine Siegprämie dem Förderverein der Apenburger Kindertagesstätte Alle Erlöse der Veranstaltung teilen sich der Apenburger Sportverein und die Kita für gemeinnützige Projekte.



Der Besitzer der letzten am Ziel angekommenen Ente konnte sich über einen Kuchen freuen und zum Finale gab es in der Kita und auf dem Hof der Grundschule noch einen kulinarisch leckeren Ausklang der unterhaltsamen Veranstaltung.



Die Gewinnerenten Gesamtwertung Finale:

1. Monika Rydzynski, Rittleben

2. Karlotta Krüger, Apenburg

3. Max Grahn, Apenburg Kinderentenrennen:

1. Aaron Schulze, Klein Apenburg

2. Romy Nowak, Apenburg

3. Erna Roth, Gardelegen Überraschungsente: Theo und Rieke Tanger, Apenburg

Sprintwertung Sieger: Simone Zahl, Apenburg

Bergwertung Sieger: Paul-Werner von der Schulenburg, Apenburg