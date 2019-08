Randale am Grenzturm

Besitzer Rainer Axmann verärgert / Scheibe mit Stein eingeworfen

Unbekannte haben ein Stein gegen das reparierte Fenster geworfen.

Dahrendorf – Unbekannte haben mit einem Stein die Scheibe des Dahrendorfer Grenzturmes eingeworfen. Ein großes Loch klafft in einem der erst kürzlich reparierten Fenster im Obergeschoss des historischen Gebäudes am Ortsrand in Richtung Kortenbeck.