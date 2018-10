Polizei vermutet schwere Brandstiftung

Großeinsatz am Dienstagmorgen in Rustenbeck / Scheune und Dachstuhl von Wohnhaus zerstört / Mieter unverletzt

+ © Privat Einsatzkräfte von elf Feuerwehren aus der Region löschten am Dienstagmorgen bis zirka 6 Uhr den Gebäudebrand an der Bahnhofstraße, Hausnummer 12, in Rustenbeck. Fotos: Polizei © Privat

Rustenbeck. An der Bahnhofstraße in Rustenbeck sind am Dienstagmorgen eine Scheune und der Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses durch ein Feuer zerstört worden.