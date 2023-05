Patrick Westädt ist zweiter Schwimmmeister in Diesdorf

Von: Kai Zuber

Patrick Westädt (40) ist als neuer, vorübergehend zweiter Schwimmmeister in Diesdorf angestellt. Für das Erlebnisbad hat er viele Pläne. © Kai Zuber

Der 40-jährige gebürtige Salzwedeler und nun in Hankensbüttel wohnhafte Patrick Westädt ist als neuer, zweiter Schwimmmeister in Diesdorf angestellt. Im Flecken Diesdorf übernimmt er in dieser Saison zunächst die personelle Doppelspitze im Erlebnisbad, bis im Herbst der langjährige Diesdorfer Schwimmmeister Lutz Helmholz in den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet wird.

Diesdorf. Dann wird es im Bad eine ordentliche Übergabe mit Übergabeprotokoll geben. Doch vorher steht erst einmal die neue Saison mit den zwei gleichberechtigten Schwimmmeistern an. Sie soll eventuell bereits zu Pfingsten im Diesdorfer Erlebnisbad beginnen.

Doch vorher steht erst einmal der Einbau der neuen Chloranlage an, erfuhr die AZ. „Der Neue bringt viele Ideen mit“, ließ bereits Diesdorfs Bürgermeister Daniel Rieck zufrieden anklingen. Und in der Tat ist es so: Patrick Westädt ist unter anderem Aqua-Fitness-Instructor und Hobby-Fotograf. Außerdem ist er mit der modernen Computertechnik und mit den sozialen Medien sehr vertraut. „In diesen Bereichen versuche ich auch mehr Werbung für das Bad zu machen. Ich kann mir sehr gut mehr Veranstaltungen im Bad vorstellen, darunter Konzerte, Freiluftkino mit Party und Cocktails sowie Fitness-Kurse“, sagte der zweite Schwimmmeister.

Zusammen mit dem Diesdorfer Sozialausschuss können man diese Termine planen, hieß es. Seit fast 25 Jahren ist Patrick Westädt in den Bädern der Region unterwegs und kann viele unterschiedliche Konzepte vergleichen – vom kostengünstigen „Idealfall in Dähre“ bis hin zu Gemeinden, die auch aktuell wieder ernsthaft um den Erhalt ihrer Freibäder kämpfen müssen.