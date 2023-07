Norddeutschland-Rallye passiert auch Jübar

Dieser „Chevrolet Bel Air“ vereinte jüngst beim Oldtimertreffen in Hohengrieben alle Blicke auf sich. So wird es auch vom 24. bis 26. August wieder sein, wenn zum 14. Mal die wohl schönste Rallye in Norddeutschland, die „Hamburg-Berlin-Klassik“ die westliche Altmark passiert.

© Kai Zuber