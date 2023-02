Apenburg-Winterfeld: Kinder spielen künftig in zentraler Lage

Von: Kai Zuber

Kein Spielplatz am Mehrzweckgebäude Winterfeld (Bild): Der Gemeinderat entschied sich stattdessen für eine zentraler gelegene Grünfläche hinter dem Schwarzen Weg. © Kai Zuber

Der gemeindeeigene Wohnblock am Schwarzen Weg in Winterfeld liegt zentral im Ort. Auf der Grünfläche direkt dahinter soll demnächst ein kommunaler Spielplatz entstehen. Das entschied der Gemeinderat des Fleckens Apenburg-Winterfeld während seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend in Altensalzwedel.

Winterfeld – Auf Anfrage der AZ informierte Bürgermeisterin Ninett Schneider über diesen Beschluss, weil der Punkt wegen der Kategorie „Grundstücksangelegenheit“ im nicht öffentlichen Teil der Sitzung behandelt worden war.

Neben dem nun präferierten Standort am Schwarzen Weg wurden im Vorfeld noch andere Standorte diskutiert und auch viele Eltern der zum Glück wieder zahlreicher werdenden Winterfelder Kinderschar beteiligten sich an dieser Diskussion. In der Auswahl stand zuerst auch ein möglicher Spielplatz-Standort hinter dem Winterfelder Mehrzweckgebäude und am Tennisplatz des Sportvereins. Aber vielen Eltern waren diese anvisierten Plätze „zu weitab vom Schuss“, wie es hieß. Daher wurde die zentralere Lage mehrheitlich bevorzugt. Aktuell werden Angebote für Spielgeräte von der Kommune zwecks Ausschreibung eingeholt.

Während der nächsten Ratssitzung soll dann diesbezüglich ein Beschluss fallen, hieß es. Der neue Spielplatz hinter dem Wohnblock soll eine gesonderte Zuwegung, eine Hecke zur Umfriedung sowie einen Zaun bekommen. Es handelt sich um eine Fläche, auf der ohnehin kaum Chancen für eine andere Bebauung zu erwarten waren. Zur Finanzierung des Projektes sollen laut der Bürgermeisterin Haushaltsreste des Vorjahres genutzt werden. Besonders positiv fand Ninett Schneider, dass viele Eltern bei der Umsetzung des Projektes der Kommune mit Eigenleistungen und Arbeitseinsätzen unter die Arme greifen wollen.