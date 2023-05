Kita Bonese ist gerettet

Der Beetzendorfer VG-Rat hat über den Haushalt gesprochen. © Kai Zuber

Freud und Leid teilten sich beim Beetzendorfer Verbandsgemeinderat. Die gute Nachricht: Die Kita Bonese ist gerettet, es konnte Personal gefunden werden.

Beetzendorf – Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Die aufgrund von personellen Engpässen bedrohte Kita in Bonese ist gerettet. Das teilte die stellvertretende Verbandsgemeindebürgermeisterin Katrin Seidel während der jüngsten Sitzung erleichtert mit. Eine neue Leitung sei zum 1. Juli einsatzbereit, eine weitere Erzieherin kommt „aus den eigenen Reihen dazu“, hieß es. Auch eine weitere Fachkraft wird es noch geben, kündigte Katrin Seidel an und bedankte sich bei allen Eltern und dem Kuratorium der Kindereinrichtung. „Wir haben es geschafft“, freute sich die stellvertretende VG-Chefin. Bauamtsleiter Markus Starck wurde bei der Sitzung des VG-Rates zum weiteren stellvertretenden Verbandsgemeindebürgermeister für den Verhinderungsfall gewählt. Er informierte im Rat über den Stand zur Aufstellung der bestellten „Wichtelwagen“ für den Beetzendorfer Hort. Die Bauanträge für die Aufstellung der Wagen sind gestellt, zwei der drei bestellten Wagen seien derzeit in der Herstellung. In den Ferien rechne er mit der Umsetzung des Projektes, so Starck. Gute und schlechte Nachrichten gibt es von der Diesdorfer Grundschule. Dort ist zwar der Bau der geplanten Laufbahn zu 70 Prozent umgesetzt, doch beim Austausch der Dachfenster im Schulhaus muss wegen Regen-Undichtigkeit nachgebessert werden. Ein Nässeproblem gibt es auch im Keller der erst kürzlich sanierten Kita Rohrberg, wo sich Schimmel als Folge der energetischen Sanierung und der Brandschutzmaßnahmen bildet. Markus Starck schlug den Einbau einer sensorgestützten Lüftungsanlage vor. Dann gab es im VG-Rat eine erste Haushaltsvorberatung, die nun noch durch die Fachausschüsse geht. Als „Hammer“ verschmerzen muss die VG die durch die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst gestiegenen Personalkosten. Allein im Kita-Bereich stiegen sie um rund eine Million auf 7,1 Millionen Euro. Die Kosten der Verwaltung stiegen um etwa 200 000 Euro auf etwas über 3 Millionen Euro. Die Rücklagen der VG belaufen sich auf 2,5 Millionen, werden aber in diesem Jahr aufgebraucht sein. 5,7 Millionen Euro an VG-Umlage werden in diesem Jahr fließen. Ob die Summe zur Finanzierung der vielen Pläne im investiven Bereich ausreicht, ist zu bezweifeln. Viele Ratsmitglieder drängen daher auf eine Prioritätenliste, die in den Ausschüssen erarbeitet werden muss, bevor eventuell im Juni der VG-Haushalt abgesegnet werden kann. Immerhin seien die Haushalte der Mitgliedsgemeinden beschlossen. „Wir müssen sparen“, warf VG-Ratsvorsitzender Fritz Kloß ein. Als unrealistisch angesehen werden daher das Aula-Projekt an der Grundschule Diesdorf, der Neubau eines Gerätehauses in Bonese beziehungsweise in Beetzendorf sowie der Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges vom Typ TSF-W. Als sicher gilt die Anschaffung eines geförderten Tanklösch-Fahrzeuges für Jübar für 546 000 Euro. Wegen der Verträge mit dem Land komme man da nicht raus, sagte Markus Starck. Nicht sparen dürfe man 2023 auch an den Atemschutzgeräten bei der Feuerwehr, der Schutzbekleidung, neuen Helmen und Digitalfunkgeräten, hieß es zu den Pflichtaufgaben. Die Ratsmitglieder verlangten dazu konkrete Zahlen und Prioritätenlisten, weil die Planungen allein für Investitionen die Fünf-Millionenmarke bereits weit übersteigen. Die Verwaltung verwies auf die Ausschüsse. „Panik und Kapitulation bringen uns nichts, wir hätten eher mit der Planung anfangen sollen“, erwiderte Dähres Ortschef Bernd Hane auf die seitens von Apenburg-Winterfelds Ortschefin Ninett Schneider sehr emotional geäußerten Befürchtungen zum ausufernden Umfang des VG-Haushaltes. Auch Kuhfeldes Bürgermeister Günther Serien erwartet von der Verwaltung Prioritätenlisten im sozialen Bereich. Er fragte in den Raum, ob auch die Schließung von Einrichtungen oder die Erhöhung der Elternbeiträge zur Debatte stehen könnte. Auch dazu verwies die Verwaltung auf die Ausschüsse.