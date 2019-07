Nachtwanderung, Spiel ohne Grenzen und erfolgreiches Zeltlager in Dähre

19 Jugendfeuerwehr-Teams haben vier tolle Tage

+ © Zuber Insgesamt 19 Jugendfeuerwehr-Teams mit über 150 Jugendlichen und 51 Betreuern erlebten am vergangenen Wochenende vier tolle Tage in Dähre. © Zuber

Dähre – Insgesamt 19 Jugendfeuerwehr-Teams mit über 150 Jugendlichen und 51 Betreuern erlebten am vergangenen Wochenende vier tolle Tage in Dähre. Dazu kamen dann am Sonnabend noch einmal über 70 Knirpse der Kinderfeuerwehren, die das Lager mit 15 Großzelten bereicherten.