Ein Auftakt nach Maß

Von: Kai Zuber

Fischwirt Julian Rödel hat neben Forellen auch einige Störe in den Ahlumer See gesetzt. © Kai Zuber

Es rauscht, platscht und flutscht aus den großen Rohren direkt in den Ahlumer See. Nach dem Besatz von 500 Kilogramm Forellen und Lachsforellen am Donnerstag, legten gleich früh morgens kurz nach Sonnenaufgang die ersten Petrijünger am See los. So gar einige kapitale Störe sind schon dabei. Weitere werden in den kommenden Tagen folgen. Es war also im wahrsten Sinne des Wortes ein Auftakt nach Maß am Ahlumer See.

Beim Besatz im See flutschte es nur so aus den Rohren und weckte bei den Petrijüngern die Lust aufs Angeln. © Kai Zuber

Ahlum – Das von Gemeinde Rohrberg verpachtete Angler-Eldorado lockt mit leckeren Schuppentieren und Idylle zugleich. „Es waren schon 25 Angler am See als ich freitagmorgens kam. Es waren alle begeistert, inklusive mir“, sagte Rohrbergs Bürgermeisterin Silke Niebur der AZ. Bereits am Vortag hatte sie die Videos von dem gigantischen Fischbesatz im Internet live verfolgt. „Es läuft sehr gut an – die Fische sind in Laune! Also kommt vorbei, Nachtangeln auch möglich. Gestern wurden auch schon ein paar Störe besetzt“, sagt der zuständige Fischwirt Julian Rödel über die geglückte Wiedereröffnung am Ahlumer See. Besonders gierig und beißfreudig sind die gutmaßigen Regenbogenforellen auf Kunst- oder Naturköder.



Diese kapitale Forelle biss auf einen „geheimen“ Köder. © Kai Zuber

Für alle interessierten Angelfreunde sind am See Tageskarten, Mittagskarten und gesonderte Nachtkarten erhältlich. Die Anzahl der benutzten Angelruten ist begrenzt. Folgende Öffnungszeiten gelten: mittwochs bis sonntags oder nach Absprache ist von 6 bis 18 Uhr Tagesangeln und von 18 bis 6 Uhr Nachtangeln.