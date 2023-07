Enttäuschung bei Tierschützerin nach dem Nein im Dährer Gemeinderat

Von: Kai Zuber

In diese ehemalige Kaserne der DDR-Grenztruppen wollte die Hellhound-Foundation einziehen. Daraus wird nun nichts. Wie es weiter geht, ist noch offen. © Archiv AZ

Nach dem vom Dährer Gemeinderat beschlossenen Aus für das groß angelegte Hundeprojekt auf dem ehemaligen Kasernengelände der DDR-Grenztruppen zwischen Bonese und Schmölau, stellte sich bei den Eigentümern des Areals Ernüchterung und Enttäuschung ein. „Man hat uns als Hellhound-Foundation mit der Entscheidung quasi den Boden unter den Füßen weggezogen“, meinte Vanessa Bokr. Sie ist Chefin der gemeinnützigen Gesellschaft, die das Projekt in Bonese plante.

Tierschützerin Vanessa Bokr hatte große Pläne in Bonese. Den Gemeinderat, dem sie ihre Pläne kürzlich vorstellte (Bild), konnte sie jedoch nicht überzeugen. © Kai Zuber

Bonese – Dass der Rat nun die Pläne der Hellhound-Foundation, unter anderem mit Spezial-Seminaren zur Ausbildung in der Hundehaltung und -schulung, durchkreuzt hat, müsse erst einmal verdaut werden. Tierschützerin Vanessa Bokr äußert sich auch ganz konkret zum Aus für ihr Hundeprojekt in Bonese: „Es ist momentan ganz offen, wie es bei uns mit dem Projekt weiter geht. Erst einmal brauchen wir für das ehemalige Armee-Gelände einen genehmigten Umnutzungsantrag. Aber auch so spontan weiter verkaufen dürfen wir das Areal ja auch nicht, wegen der gesetzlichen Spekulationsfrist-Klausel“, gibt Bokr zu bedenken. Zeitgleich laufe die Suche nach Alternativen: So könnte das Gelände als Lager umgenutzt werden. Zwei Bewohner der alten Kaserne planen nach AZ-Recherchen zudem eine landwirtschaftliche Nutzung des Areals, für die es bekanntlich weniger Auflagen gibt. „Weil wir so schnell nicht verkaufen können, fehlt aktuell natürlich das Geld, um eine alternative Immobilie erwerben zu können. Angeboten werde derzeit ein nicht ganz billiges Areal bei Holzhausen, aber da sei die Schadstoff-Bodenbelastung zumindest fraglich oder unklar“, so die Hundetrainerin. Man habe als Hellhound-Foundation aber auch viel Zuspruch erhalten, gepaart mit Kritik an der Dährer Ratsentscheidung, welche zumindest in Kauf nahm, dass die Boneser Immobilie künftig wieder zu einer Ruine verfallen könnte, hieß es. Gesucht wird also weiterhin ein Seminarobjekt, in das etwa 20 Leute und vier Hunde eingebunden sind. „Einige Objekte, darunter auch eines in Salzwedel, wurden uns schon angeboten“, sagte Bokr. Auch mit den Besitzern des ehemaligen Café Moskau bei Bergmoor im Flecken Diesdorf wolle sie Kontakt aufnehmen, erfuhr die AZ von der Geschäftsführerin.