„Habe mit Jübar noch viel vor“

Von: Kai Zuber

Er nimmt es sportlich: Carsten Borchert tritt wieder als Bürgermeisterkandidat in Jübar an. Seit nunmehr 29 Jahren führt der 61-Jährige die Gemeinde und hat seinem eigenen Bekunden nach mit ihr trotzdem noch viel vor. © Kai Zuber

Amtsinhaber Carsten Borchert (CDU) tritt wieder als Bürgermeisterkandidat in Jübar an. Der 61-Jährige Lehrer und Hobby-Sportler sagte der AZ: „Ich bin zwar seit 29 Jahren Bürgermeister der Gemeinde, aber mit Jübar längst nicht fertig und habe dementsprechend noch viele Pläne.“

Jübar – Die nächste Bürgermeisterwahl in der Gemeinde steht am Sonntag, 24. eptember, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr an. Ob es neben Borchert noch einen zweiten Kandidaten gibt, werden die nächsten Wochen zeigen. Kämmerin Katrin Seidel von der Verbandsgemeinde bestätigte bei der Haushaltslesung kurz vor dem Haushaltsbeschluss am Donnerstag, dass die Kommune Jübar finanziell gesund ist und gut gewirtschaftet hat. Die geringe Lücke im Haushalt in Höhe von rund 11 000 Euro könne spielend durch die Rücklage ausgeglichen werden. 350 000 Euro an Rücklage im Ergebnishaushalt und rund 560 000 Euro Rücklage im Vermögenshaushalt hat die Gemeinde. „Außerdem ist Jübar schuldenfrei. Sieben Dorfgemeinschaftshäuser, vier Säle und zahlreiche Spielplätze unterhält die Kommune in allen Ortsteilen. Die fünf Seniorenvereine unterstützen wir mit je 1000 Euro pro Jahr zur freien Verfügung“, listete Carsten Borchert auf. Laut dem am Donnerstag im Rat beschlossenen Haushalt fließen in diesem Jahr die wichtigsten Investitionen in die Gemeindetechnik, einen neuen Unterstellschuppen, ein weiteres Spielgerät, in verschiedene Maßnahmen in den Trauerhallen der Ortsteile und einen neuen Geschirrspüler für das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Hanum.