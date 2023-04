Vom Feuersalamander fand die Gruppe nur ein Skelett

NABU-Tümpeltour zwischen Tangeln und Neumühle mit Ralf Knapp

Von: Kai Zuber

Die Amphibienfreunde starten in die Saison: Am Freitag erforschten sie bei einer geführten NABU-Tour die Gewässer zwischen Tangeln und Neumühle. © Privat

Ohne eine gute und helle LED-Stirnlampe ging am Freitagabend an den Gewässern rund um die Beetzendorfer Ortsteile Tangeln und Neumühle gar nichts. Doch diese Lampen gehören längst zur Standardausrüstung der Naturforscher. Die Amphibienfreunde starten derzeit nach der Winterruhe in die neue Saison – übrigens ebenso, wie ihre kleinen Freunde, die Frösche, Kröten und Molche.

Tangeln / Neumühle – Die erfolgreiche NABU-Tümpeltour zwischen Tangeln und Neumühle mit dem Kreisnaturschutzbeauftragten und NABU-Aktivisten Ralf Knapp startete als nächtliche Wanderung zunächst an der Fischzuchtanlage in Tangeln. Dort betreut das Team von Ralf Knapp seit Jahren auch mit Erfolg eine feuchte Niederung als Naturschutz-Projekt zum Schutz der Amphibien. Fazit der nächtlichen NABU-Aktion: 35 interessierte Besucher waren am Freitag begeistert dabei.

Der Teichfrosch hielt für fünf trockene Jahre gut durch

Die Naturschützer Johanna Lenz und Verena Treichel machten dabei die eindrucksvollsten Fotos. Natürlich musste hier der Teichfrosch ordentlich in Szene gesetzt werden, dessen Bestand sich nach nunmehr fünf trockenen Jahren gut gehalten hat. Zu der NABU-Gruppe gesellten sich auch vier Mitglieder der von Ralf Knapp geleiteten jungen Forschergruppe der „Tümpelchecker“, die bereits mit reichlich Fachwissen ausgestattet waren.



„Diese Gruppe verjüngt sich gerade wieder durch neue Mitglieder“, freute sich Knapp über seine jungen Naturforscher. Ebenfalls freute er sich über den feuchten Winter und den nassen Frühling, wo viele Gewässer sich zum Glück wieder mit Wasser und neuem Leben füllten. Davon profitierte zum Beispiel der Teichfrosch, der Grasfrosch, die Erd- und Knoblauchkröten und vor allem auch die Teichmolche.



Vom Feuersalamander fand die Gruppe nur ein Skelett

Auch die Laubfrösche sind wieder zahlreicher geworden. Flächendeckend hat sich der große Kolbenwasserkäfer vermehrt, der aktuell überall zu sehen ist. Seine Larven sind gefräßige kleine Räuber, die sich von Insekten, Laich und kleinen Fischen ernähren. „Sorgen macht uns aktuell nur der Moorfrosch, der infolge der Trockenheit der vergangenen Jahre extrem selten geworden ist“, bedauert Ralf Knapp. Auch auf der Suche nach dem Feuersalamander war die Gruppe, fand jedoch nur ein Skelett.