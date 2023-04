Uralt-Wolga macht Lust auf Zelttanz-Spektakel in Hohengrieben: Springender Hirsch auf Werbe-Tour

+ © Kai Zuber Der alte Wolga von Dr. Gerhard Schulz war am Osterwochenende auf Tour im Freilichtmuseum Diesdorf und zog dort interessierte Blicke auf sich. © Kai Zuber

Sie sind zeitlos-elegant, klassisch und bringen das besondere Charisma ihrer Besitzer zum Ausdruck: Die Rede ist von den schönsten Kühlerfiguren der Automobilgeschichte. Dazu gehören auch der springende Hirsch in Chrom auf der alten Kühlerhaube des Wolga 21. Dr. Gerhard Schulz aus Hohengrieben geht mit seinem alten Wolga derzeit auf Spritztour. Mit seinem Uralt-Wolga aus Hohengrieben wirbt er für den bevorstehenden Zelttanz und den Oldtimertreff in dem Diesdorfer Ortsteil.

+ Die chromblitzende Kühlerfigur des russischen Wolga in Form eines springenden Hirsches bis heute eine Legende. © Kai Zuber

Hohengrieben – Der Zelttanz ist eines der wichtigsten Ereignisse in der westlichen Altmark und wird am letzten April-Wochenende steigen. Bereits am Freitag, 28. April, fällt um 20 Uhr der Startschuss mit dem Vortrag und dem Pellkartoffelessen samt Livemusik mit „Partyband-Feeling“. Am Sonnabend, 29. April, geht es weiter ab 21 Uhr mit dem klassischen Zelttanz. Für beste Livemusik im Festzelt sorgt dann die Formation „Up to Date“. Der darauf folgende Sonntag, 30. April, startet dann gegen 10 Uhr mit Oldtimertreffen, Frühschoppen, Teilemarkt und Technikschau. Gegen 13 Uhr ist Kindertanz mit den „Lustigen Straßenmusikanten“. Später gibt es ein Kuchenbuffet. Doch zurück zum Wolga-Oldtimer aus Hohengrieben. Der stammt aus der Sowjetunion und ist Baujahr 1961. Er ist bislang „nur“ 55 000 Kilometer gefahren. „Und wenn alles gut läuft, werden wohl in den kommenden Jahren noch einige Meilen hinzu kommen“, sagt Besitzer Dr. Gerhard Schulz. Denn: Dass einer der Hauptorganisatoren des Hohengriebener Oldtimertreffens nicht auch eigene rollende Edelsteine in seiner Garage zu stehen hat, das ist kaum denkbar.



Der Wolga von Gerhard Schulz verfügt aber zusätzlich über eine ganz besondere Raffinesse: In ihm ist ein Gastank eingebaut, weil der Wolga bekanntlich als ordentlicher Sprit-Schluckspecht bekannt wurde. „Etwa für 350 Kilometer reicht der Gastank. Rund tausend Kilometer beträgt insgesamt die Reichweite mit Benzin und Gas“, erklärt der stolze Besitzer des dunklen Luxusgefährts. Der Kauf des runden Wolga aus Lenins Riesenreich war ein Glücksfall für Schulz: Der ehemalige Besitzer aus Halle wollte den Wagen aus privaten Gründen offenbar schnell loswerden. Seit einigen Jahren steht er nun wie aus dem Ei gepellt schön in der Garage in Hohengrieben. Der Clou für alle Autofahrer, die es bequem mögen: Alle Sitze der Karosse lassen sich zu einer Art Liegewiese ausklappen. Der Wolga GAZ-21 löste 1956 das sowjetische Modell Pobeda ab. Er wurde bis 1968 in Nowgorod am Wolgastrand gebaut. Nach einigen Fehlschlägen mit eigenen Modellen in der Nachwendezeit und einer vorübergehenden Zusammenarbeit mit Chrysler wurde in Russland die Pkw-Produktion von Wolga eingestellt.