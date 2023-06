Jübar läutet die Energiewende ein

Von: Kai Zuber

Die auf 83 Hektar installierten Solaranlagen bei Jübar und Hanum sollen 110 000 Megawattstunden Strom erzeugen und unter anderem von Schafen gepflegt werden. © Kai Zuber

Ein möglicher Solarpark Jübar wurde jüngst im Gemeinderat vorgestellt. Die beiden Projekt-Manager Thomas Freitag und Sabrina Schulz von der Firma Anumar präsentierten die „Energiewende“ vor Ort, wie es hieß.

Jübar / Hanum – Die Firma mit Sitz in Ingolstadt hat derzeit 60 Mitarbeiter und 110 Projektgesellschaften. Auf drei Flächen zwischen Hanum und Jübar soll das Solarpark-Projekt umgesetzt werden, was der Rat erst einmal zur Kenntnis nahm, wie Bürgermeister Carsten Borchert sagte. Auf insgesamt 83 Hektar Fläche soll mittels der modernen Solartechnik eine Energie von 110 000 Megawattstunden erzeugt werden. Dies entspreche laut Thomas Freitag einer CO2-Einsparung von rund 84 000 Tonnen. Das Unternehmen will im Falle eines Aufstellungsbeschlusses 75 Millionen Euro in das Solar-Projekt investieren. „Es findet eine regionale Wertschöpfung statt durch Bauvergabe an örtliche Unternehmen. Die jährliche Wertschöpfung durch Wartung und Bewirtschaftung beträgt etwa 100 000 Euro“, so Freitag.



Projekt-Manager Thomas Freitag vom Ingolstädter Investor stellte das Solarprojekt Hanum-Jübar im Gemeinderat vor. © Kai Zuber

Die Gewerbesteuer bleibt vor Ort. Das sind etwa 10,5 Millionen Euro während der 30-jährigen Betriebszeit der Anlage, hieß es. Eine mögliche finanzielle Beteiligung der Kommune (0,2 Cent je eingespeiste Kilowattstunde) wird auf 210 000 Euro jährlich beziffert. Das Solar-Areal wird eingezäunt und mit einem Sichtschutz bepflanzt. Imker und Schäfer können das Gelände nutzen. Die Flächenversiegelung ist sehr gering, weil kaum Fundamente gegossen werden müssen. Die Pfähle für die Solarplatten werden nur in die Erde gerammt. E-Ladesäulen sind möglich. „Der Strom für die Einwohner der Gemeinde Jübar könne etwa 20 bis 30 Prozent billiger angeboten werden als üblich“, hieß es weiter. Bevor es eine Entscheidung im Rat gibt, soll es laut Carsten Borchert eine Einwohnerversammlung zu dem Solarpark-Projekt in Hanum-Jübar geben.