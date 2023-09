Saisonabschluss im Dährer Waldbad mit einem Rekord

Von: Kai Zuber

Teilen

Der „höchste jemals im Waldbad gemessenen Plumps-Spritzer mit der größten Wasserverdrängung“, wurde in dieser Saison in Dähre gemessen. © Kai Zuber

Das Dährer Waldbad beendete am Donnerstag seine diesjährige Sommersaison. Die Winterruhe endet trotz mehreren Wochen Regenwetters mit einem satten Plus.

Dähre – Laut Dähres Bürgermeister Bernd Hane wurden nach den bislang vorliegenden, vorläufigen Zahlen rund 90.000 Euro an Einnahmen und Spenden sowie Gebühren des Campingplatzes im Dährer Waldbad erwirtschaftet.

Rekordverdächtiger Traumkörper: Alex Mommert freute sich über seinen Arschbombenpokal. © Kai Zuber

Vor allem der Campingplatz erfreute sich wachsender Beliebtheit. Ein großes Plus ist außerdem die neue Solaranlage auf dem Dach, welche den Strom für die Pumpenanlagen liefert. „So gesehen trägt sich das Bad nahezu selbst. Das ist einmalig in dieser Branche und auch in der Region. Ich bedanke mich daher bei allen ehrenamtlichen Helfern und den Mitgliedern des Waldbad-Fördervereins für ihr treues Engagement“, betonte Bernd Hane. Auch ein echter Hauch von einem Guinessbuch-Rekord rankt sich in diesem Jahr um das kühle Nass des Dährer Waldbades: Die Rede ist von der größten Arschbombe mit der meisten Wasserverdrängung und dem „höchsten jemals im Waldbad gemessenen Plumps-Spritzer“, wie es bei der Jury hieß. Alex Mommert hatte bei der „Devils Poolparty“ der Ford-Freunde den Titel „Best of Arschbombe“ mit seinem monströsen Sprung erstritten. „Das war eine Überraschung und eine Premiere für mich“, sagte der gewichtige Mann mit dem perfekten Arschbomben-Traumkörper der AZ nach der Ehrung schmunzelnd. In den kommenden Tagen will die Gemeinde Dähre nach dem nun erfolgten Saisonschluss die genauen Zahlen und Statistiken für das Waldbad zusammen tragen, erfuhr die AZ von der Gemeinde.