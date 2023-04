Mehr als 50 Osterfeuer loderten in den Dörfern der Verbandsgemeinde

Von: Kai Zuber

Die gebürtige Holländerin und jetzige Wahl-Altmärkerin Wendy Harderwijk (vorn, 2.v.l.) brachte ihren niederländischen Besuch mit zum Osterfeuer an den Ahlumer See. © Kai Zuber

Mehr als 50 offiziell registrierte Osterfeuer loderten am vergangenen Osterwochenende, 8. und 9. April, in den Dörfern der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf. Eines der größten Feuer war auch dieses Jahr wieder einmal das Diesdorfer Osterfeuer am Ortsrand.

Diesdorf. Aber auch andere stattliche Feuerhaufen konnten sich hinsichtlich ihrer Dimensionen sehen lassen. Dazu gehörte zum Beispiel das Lüdelsener Osterfeuer, wo auch in diesem Jahr wieder viele junge Leute anzutreffen waren. Idyllisch war einmal mehr das Osterfeuer am Ahlumer See, wo die zahlreichen Helfer des Fördervereins der Feuererdwehr beim Ausschank und der Bewirtung mit anpackten.

Auffallend viele junge Leute waren wieder beim Osterfeuer in Lüdelsen zu Gast. Die Dörfler übernahmen zuvor auch die Nachtwache an den aufgeschichteten Holzhaufen. © Kai Zuber

Doch Essen und Trinken gab es dank der zahlreichen Dorfgemeinschaften und Fördervereine nahezu überall auf den Dörfern neben den lodernden Flammen, auf die die wachsamen Brandbekämpfer stets ein Auge hatten.



Ronald (r.) und Max Lossin mit dem Anzünder Ralf-Ingo Tanke (Mitte) von der Ortsfeuerwehr beim gelungenen Feuerstart in Lagendorf. © Kai Zuber

Mit viel Engagement und schwerer Technik retteten die Nettgauer quasi in letzter Minute ihr Osterfeuer, das Unbekannte in der Nacht zum Gründonnerstag, 6. April, angesteckt hatten. Am gesamten Ostersonnabend, 8. April, wurden von vielen Helfern noch Äste, Bäume und trockene Zweige angefahren, damit das Traditionsfeuer doch noch pünktlich starten konnte.