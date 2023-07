Es gibt sie wirklich: Max und Moritz aus Apenburg und Winterfeld sind beste Freunde

Von: Kai Zuber

Teilen

Beste Freunde: Das sind Max Grahn (r.) aus Apenburg und Moritz Lütkemüller aus Winterfeld. © Zuber, Kai

Max und Moritz sind beste Freunde. Allerdings spielen die beiden im Gegensatz zu ihren Namensvettern aus dem bekannten Werk von Wilhelm Busch nur selten Streiche.

Apenburg / Winterfeld – Es sind zwei Jungs, fast wie aus dem Bilderbuch – dem bekannten Werk von Wilhelm Busch. Zwei Jungen, die ab und an einmal Streiche machen, allerdings nur recht selten. Beide kommen sogar aus einer Gemeinde: Das drollige Gespann Max und Moritz in Aktion – das sind Max Grahn aus Apenburg und sein bester Kumpel Moritz Lütkemüller aus Winterfeld.

„Wir sind beide elf Jahre alt und besuchen zusammen die Sekundarschule in Beetzendorf“, erzählen die beiden Knaben. Beide nahmen jüngst gemeinsam als Freunde auch am Apenburger Entenrennen teil, wo sie gleich mehrere Enten am Start hatten und der gelbe Plastevogel von Max sogar bei der Gesamtwertung den dritten Platz belegte.

Und weil das Rennen auf der Purnitz stattfand und lediglich ein schmaler Holzsteg darüber führte, den alle Gäste passieren mussten, um ans andere Ufer zu gelangen, war bei vielen Gästen der Gedanke an einen Streich der „echten“ Protagonisten Max und Moritz natürlich naheliegend: „Übers Wasser führt ein Steg, und darüber geht der Weg. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge, Ritzeratze voller Tücke in die Brücke eine Lücke“, heißt der Reim über den von Wilhelm Busch erdachten Streich für den Schneider Böck. Doch zum Glück gab es weit und breit keine Säge und auch der Gedanke an solch einen Streich war höchstens Fantasie.



„Wir machen nur selten mal einen harmlosen Streich“, stellt Max Grahn schmunzelnd klar. Und natürlich kennen beide, wie sie betonen, auch alle überlieferten Wilhelm-Busch-Geschichten des berühmten Original-Duos aus einem der ersten „Comics“ der Weltgeschichte.