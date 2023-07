Marode Holzbauten ärgern Wanderer und Touristen im Diesdorfer Wohld

Von: Kai Zuber

Warnung statt einem herzlichen Willkommen: Ein Schild des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt weist auf die Gefahren des Waldes „für Leib und Leben“ durch herunterfallende Äste um umstürzende Bäume hin. © Zuber, Kai

Eine verfallene Hütte, eine vermoderte Bank und ein ungepflegtes, marodes Gesamtareal – die uralten und total verfallenen Holzbauten aus Nachwende-Zeiten ärgern Wanderer im Diesdorfer Wohld.

Diesdorf – Seitdem sie von ABM-Leuten im Zuge der sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in den 1990er Jahren errichtet wurden, ist nichts mehr passiert an der einstmals so beliebten Raststelle für Ausflügler in dem idyllischen Waldgebiet zwischen Diesdorf und Dähre. Dabei war sie einmal ein beliebter Treffpunkt für Natur-Projekte zahlreicher Art.

Mittlerweile ist aus dem dortigen Kies- beziehungsweise Schotterplatz ein Schlamm- und Pfützenplatz geworden, die Hütte ist einsturzgefährdet und wenige Meter vom Parkplatz entfernt haben Müll-Sünder ihren Unrat entsorgt. Gleich daneben warnt ein umgekipptes Schild des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt erst einmal vor den Gefahren des Waldes „für Leib und Leben“ durch herunterfallende Äste und umstürzende Bäume, statt Besucher herzlich willkommen zu heißen.



Diese marode Hütte steht mitten im Diesdorfer Wohld und hat mit Sicherheit schon bessere Zeiten gesehen. © Zuber, Kai

Die AZ fragte daraufhin bei Diesdorfs Bürgermeister Daniel Rieck nach und informierte den Ortschef über die Beschwerden der Wanderer und Ausflügler. Rieck verwies auf aktuell laufende Projekte zur Aktivierung und Erweiterung alter Radwanderwege für Touristen, die am Ende ein ganzes Netz von Verbindungen ergeben sollen. Dieses Projekt verfolgt der neue Bürgermeister bereits seit seinem Amtsantritt zusammen mit einem Gremium aus mehreren Köpfen. Dazu gehört auch das Betreuungsforstamt in Klötze.



Kein Aushängeschild für den Tourismus in der Region ist auch diese marode Bank an der Raststelle für Wanderer. © Zuber, Kai

„Die besagte Raststelle ist aktuell nicht Bestandteil dieses neuen Radwegenetzes. Daher sieht es eher so aus, dass wir sie wohl zurückbauen, sprich abreißen werden“, so Rieck. Denn: Genau auf der anderen Straßenseite befindet die stattliche Allee „Baum des Jahres“, die die Kommune eher als Bestandteil der neuen Radwegeroute für geeignet hält, einen Wanderer-Rastplatz zu integrieren. „Derzeit arbeiten wir mit dem Gremium an unserem Diesdorfer Radwege-Konzept, das viele unserer Ortsteile auch mit dem weitreichenden Netz in Niedersachsen verbindet“, sagte Rieck.



Zusammen mit Förstern, Wald- und Feldeigentümern, der örtlichen Jägerschaft, dem Diesdorfer Bauausschuss, dem Betreuungsforstamt sowie aktiven Radfahrern aus dem Flecken Diesdorf wird das neue Radwegenetz demnächst vorgestellt, erfuhr die AZ und bleibt am Thema dran.