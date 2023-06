„Die Folgen sind eine Katastrophe“

Von: Kai Zuber

In der Beetzendorfer Gemeindeverwaltung (Bild) rauchen derzeit die Köpfe bei der Frage, wie die Probleme um die nicht genehmigten Haushalte gelöst werden können. © Reuter, Christian

In der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf sind momentan die Haushalte aller acht Mitgliedsgemeinden beanstandet. Es gibt keine genehmigten Etats, auch nicht bei der VG selbst. Die Mitgliedsgemeinden haben aufgrund einer vorläufigen Haushaltsführung nur einen sehr geringen Handlungsspielraum. Das bedeutet, dass wichtige Investitionen nicht getätigt werden können, sondern nur laufende Projekte und Kosten oder Instandhaltungen.

Kämmerin Katrin Seidel weist alle Anschuldigungen zurück und kündigt eine schelle Lösung der Probleme an. © Kai Zuber

Kuhfelde – Bei der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Kuhfelde platzte Bürgermeister Günther Serien daher der Kragen: „So etwas habe ich in meiner gesamten Zeit als Kommunalpolitiker noch nicht erlebt. Ohne Haushalt geht gar nichts. Wir sind absolut handlungsunfähig“, sagte Serien der AZ. Das Verschulden dafür sieht er ganz klar beim Verbandsgemeindebürgermeister und der Kämmerei. Ersterer ist Michael Olms und bereits seit Monaten im Krankenstand. Kämmerin Katrin Seidel ist stellvertretende VG-Bürgermeisterin und CDU-Kandidatin bei der Wahl am 24. September für das Amt des VG-Bürgermeisters. Günther Serien macht beide, Bürgermeister und Kämmerin, für die aktuelle Misere mitverantwortlich. Katrin Seidel führt als Grund für die Probleme personelle und strukturelle Gründe an, die sie nicht zu verantworten habe. Seit Monaten sei eine Kämmerei-Stelle in der VG erfolglos ausgeschrieben und nicht besetzt, hieß es.

Günther Serien als Kuhfeldes Bürgermeister erhob massive Vorwürfe gegen die Verwaltung. © Kai Zuber

Günther Serien setzt unter anderem auf die interne Stellen-Umstrukturierung in der Beetzendorfer Verwaltung, um das Problem zu lösen. „Die Haushalte haben Priorität, alles andere ist dann erst mal zweitrangig, wie zum Beispiel Falschparker vom Ordnungsamt aufzuschreiben oder den Protokolldienst zu absolvieren. Das können wir auch anders organisieren“, prangert der Kuhfelder Bürgermeister an. Alle acht Mitgliedsgemeinden der VG haben von den zuständigen Behörden, der Kommunalaufsicht des Altmarkkreises und dem Rechnungsprüfungsamt den Stempel „vorläufige Haushaltsführung“ aufgedrückt bekommen. „Das ist in der Folge eine Katastrophe. Daher erwägen wir wegen der Versäumnisse der VG-Verwaltung rechtliche Schritte“, äußerte sich Günther Serien, der dabei bemerkte, dass er sich hier mit seiner Amtskollegin Ninett Schneider, Bürgermeisterin von Apenburg-Winterfeld, abgestimmt habe. Wie Serien weiter betonte, habe sich in der Sache erst etwas getan, als die kritischen Bürgermeister konkrete Vorschläge machten und die Initiative ergriffen. „Erst hat die Verwaltung gar nicht reagiert und wichtige Fristen bei der Haushaltsführung der Kontrollgremien verstreichen lassen, doch als wir die Initiative ergriffen und ein Treffen mit dem Rechnungsprüfungsamt und der Kommunalaufsicht organisierten, ging es vorwärts“, meinte der Kuhfelder Ortschef.



Wie die AZ erfuhr, sind die Vorwürfe nur von den zwei besagten Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden erhoben worden. Die große Mehrheit der Bürgermeister stärkt dagegen Katrin Seidel den Rücken – auch vor dem Hintergrund ihrer Kandidatur zur VG-Bürgermeisterin im Herbst. Nach einem Treffen der Ortschefs sei klar gewesen, dass die Versäumnisse der vergangenen sieben Jahre unter Führung von Michael Olms und ständigen personellen Wechseln in der Kämmerei entstanden. „Nun ist man zusammen mit Katrin Seidel auf einem guten Weg“, hieß es aus dem Kreis der anderen Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden. „Wir haben zum 1. Juni bereits hausinterne Umstrukturierungen in der Verwaltung vorgenommen. Zum 1. Juli bekommen wir eine weitere Unterstützung für Jahresabschlüsse. Dazu kommt noch eine weitere qualifizierte Hilfe dazu. Außerdem werden wir alles dafür tun, dass die ausstehenden Haushalte genehmigt werden“, sagte Seidel der AZ. Mit der großen Mehrheit der Bürgermeister in den Mitgliedsgemeinden stehe sie in einem sehr guten und konstruktiven Gedankenaustausch und werde unterstützt, hieß es weiter. „Ich arbeite sehr gerne mit diesen Ortschefs zusammen. Wir stimmen uns ständig ab und sind gemeinsam auf einem guten Weg“, betonte die stellvertretende VG-Bürgermeisterin.