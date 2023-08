Jungstörche in Siedenlangenbeck sind flügge: Zwei von dreien beringt und besendert

Adebare vor großer Reise

+ © Zuber, Kai Dieser Monitor vor dem Nest bietet beste Voraussetzungen für Beobachter. © Zuber, Kai

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Kai Zuber schließen

Mit ihrem Zug in das südliche Winterquartier im Laufe des Monats August neigt sich auch in Siedenlangenbeck das Storchenjahr langsam dem Ende zu. Bislang konnten zwei der drei Jungstörche erfolgreich beringt und besendert werden, erfuhr die AZ vor Ort. Der dritte Storch konnte vor dieser Maßnahme zunächst Reißaus nehmen.

Siedenlangenbeck – In Siedenlangenbeck wurden die Jungstörche bereits vor einigen Tagen flügge und erkunden nun rege ihre Umgebung. Doch auch über ein kleines Storchendrama berichteten die Siedenlangebecker bereits zu Beginn der Jungen-Aufzucht, denn hier war ein schwacher vierter Jungstorch zwar nicht aus dem Nest geworfen, doch „von den Altvögeln gepackt und dann regelrecht ausgeflogen und allein abgesetzt worden“.

Kamera-Monitor

Wie das Storchenjahr in Siedenlangenbeck im Detail abläuft, das können alle Interessierten auf den am Rande des Nistgeschehens aufgestellten Kamera-Monitor hautnah beobachten. Erst 2021 war das Nest saniert worden, nachdem ein Überhang an Zweigen die Konstruktion statisch fast zum Kippen gebracht hatte. Seitdem herrscht wieder Sicherheit im Siedenlangenbecker Brutgeschäft.



Bruterfolge

Dorthin lockt neben der Ruhe das üppige Nahrungsangebot der feuchten Jeetze-Niederung die Adebare bereits seit Jahrzehnten mit Erfolg. Dieser Bruterfolg ist unten an der Straße neben dem Nest auf einer Nabu-Schautafel vermerkt. Seit dem Jahr 2001 werden hier die erfolgreich aufgezogenen Jungtiere gezählt. Zwischen zwei und vier Jungstörche wurden von den Altvögeln bei der Brut groß gezogen. Spitzenjahre waren 2010 und 2019. Misserfolge gab es dagegen 2005 und 2007.



+ Dieser Eltern-Storch in Siedenlangenbeck konnte sich in diesem Jahr über eine erfolgreiche Brut in seinem bereits 2021 sanierten Nest freuen. © Zuber, Kai

Ost- und Westzieher

Man unterscheidet bei den Störchen zwischen Westziehern und Ostziehern. Die Westzieher fliegen nach Ende der Brutsaison gen Südwesten, bleiben teilweise bereits in Spanien oder fliegen sonst weiter über die Meerenge von Gibraltar und überwintern in Westafrika. Die Ostzieher fliegen gen Südosten, überqueren die Meerenge des Bosporus, fliegen durch die Türkei, Israel, Ägypten und überwintern in Mittel- oder Südafrika. Dabei legen sie mehr als 10 000 Kilometer zurück.



Jetzt im August werden die altmärkischen Adebare wieder gen Süden ziehen. Die Jungtiere beginnen im Regelfall zuerst mit dieser großen Reise, auch wenn es nicht selten Ausnahmen von der Regel gibt.