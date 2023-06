Sonnenverwöhntes Fahrradfest in Jübar: Gut gelaunt in die Pedale getreten

Von: Kai Zuber

Die Beteiligung der Jugend war super. Der FC Jübar-Bornsen als Gastgeber und Ausrichter braucht sich um Nachwuchs keine Sorgen zu machen. © Kai Zuber

Sichtlich gut gelaunte Wanderer, Fahrradfahrer sowie junge und jung gebliebene Sportler machten sich am Wochenende ganz in Familie auf den Weg zu den verschiedenen Strecken rund um Jübar.

KSB-Chef Lutz Franke, Bürgermeister Carsten Borchert und Andreas Meyer (v. r.) vom Sportverein eröffneten das sonnenverwöhnte Familien-Fahrradfest in Jübar. © Kai Zuber

Jübar – 164 Teilnehmer starteten in drei Gruppen. Weit über 50 Teilnehmer zählte Mitorganisator Andreas Meyer allein beim Start für die 25-Kilometer-Radel-Strecke. Acht Wanderer machten sich ebenfalls auf den Weg. Und wer nicht so weit strampeln wollte, der begab sich per Drahtesel auf die verkürzte zehn Kilometer lange Strecke. Hier zählten die Organisatoren 54 Sportler, davon sehr viele Kinder und Jugendliche. „Ein großer Dank geht an den FC Jübar-Bornsen als Gastgeber und Ausrichter für die tolle Organisation und das Engagement aller Beteiligten um Benjamin Hend-rich und Andreas Meyer“, betonte Lutz Franke als Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Altmark-West. Der KSB war am Wochenende Initiator des sonnenverwöhnten Familien-Fahrradfestes in Jübar. „Es war ein toller Höhepunkt und wir freuten uns nicht nur über die Teilnehmer, sondern auch über die zahlreichen Zaungäste“, betonten der Vize-Vereinschef des FC Jübar-Bornsen, Andreas Meyer und Jübars Bürgermeister Carsten Borchert.



Unterstützt wurde das bunte Treiben vom Chorauftritt der Sänger unter Leitung von Ines Förster (r.). © Kai Zuber

Die jungen Kicker aus der Region nutzten die Chance, vor Ort auf dem Jübarer Fußballrasen das DFB-Fußballabzeichen abzulegen. Mit dabei war unter anderem die junge Damen-Kickerin Martha Meyer, die mit 142 Punkten Bronze schaffte. Unterstützt wurde das bunte Treiben vom Chorauftritt der Sänger unter Leitung von Ines Förster und von den Lüdelsener Simson-Freunden, die mit ihren Zweirädern Präsenz zeigten. Wer von den Jüngsten einen neuen „Farbanstrich“ brauchte, machte beim Kinderschminken mit und alle Generationen traten wieder kräftig in die Pedale beim nunmehr dritten Familien-Fahrradfest des KSB. Kinderdisco und Hüpfburg rundeten das Angebot am Rande der Veranstaltung ab.