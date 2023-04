Jägerschaft Klötze bestätigt Vorstand bei Wahl in Jübar

Von: Kai Zuber

Die Treuenadel für die Weidmänner Michael Kintzel (2.v.l.) und Dietmar Heise (3.v.l.) wurde von André Schulze (l.) als Chef der Klötzer Jägerschaft, von Kreisjägermeister Hans-Ulrich Brückner (r.) und LJV-Präsident Dr. Carsten Scholz vergeben. © Kai Zuber

Einen besonderen Ehrengast hatte sich die von André Schulze geleitete Jägerschaft Klötze am Freitagabend zur Hauptversammlung in die Jübarer „Linde“ eingeladen: Dr. Carsten Scholz, Präsident des Landesjagdverbandes (LJV) Sachsen-Anhalt, nahm diese Einladung gern an. In einem leidenschaftlichen Appell an die Jägerschaft packte der promovierte Ingenieur für Anlagentechnik aus Stolberg im Harz auch heiße Themen an, die allen Jägern unter den Nägeln brennen.

Jübar / Klötze – Er warb für das bewährte Wilderfassungssystem unter anderem für das seit Jahren arg gebeutelte Niederwild. „Das Monitoring ist weiterhin wichtig, auch wenn sich das Niederwild leicht erholt hat“, sagte Scholz.

Angesichts der Vorkommnisse beim Umgang mit Jagdwaffen mahnte der LJV-Präsident zur Disziplin: „Gebt unseren Gegnern argumentativ keine Munition und keinen Anlass und Gelegenheiten, die sie gegen uns verwenden können“, hieß es.



Zur Forderung, den Wolf ins Jagdrecht zu übernehmen, sprach Dr. Carsten Scholz von einem langen Weg, den man gehen müsse, um in der Sache am Ende „etwas mehr zu dürfen“. Kompromissbereitschaft hätten auf Landesebene CDU und FDP signalisiert. Bei der SPD dauere dieser Prozess an.



Dennoch betonte Scholz die Wichtigkeit des Wolfsmonitorings. So habe man zum Beispiel mit Fotos die gefährliche Wolfsräude bestätigen können – ein Argument dafür, dass der Wolfsbestand zu hoch sei.



Kreisjägermeister Hans-Ulrich Brückner erwähnte die Wolfsrisse bei Jeggeleben und eine Familientragödie, bei der leider eine Jagdwaffe im Spiel war. Die Forderung nach einem psychologischen Eignungstest bei der Jagdausbildung wies er zurück: „Das ist vom Aufwand her nicht zu stemmen“, so Brückner. Auch Jens Mösenthin von der Unteren Jagdbehörde des Altmarkkreises meldete sich zu Wort: Jäger müssten auf jeden Fall beim Thema Waffenrecht auf dem aktuellen Stand bleiben, um Fehler zu vermeiden, hieß es. Dies gelte für den Umgang, den Transport von Waffen ebenso wie für die Aufbewahrung und die neuen Regelungen für bleifreie Munition.



André Schulze als Chef der Klötzer Jägerschaft und Henry Meyer als Vorsitzender der Hegegemeinschaft Heidau-Hartautal berichteten über die erfolgreiche Niströhrenaktion für Enten, niederwildfreundliche Saaten, die Dringlichkeit der Raubwildbejagung, die Wichtigkeit der verschiedenen Jagdhundeprüfungen, die Suche nach einem Schießobmann für die Jägerschaft und den geplanten Vortrag „Erste Hilfe für Jagdhunde“. Noch einmal wies er darauf hin, nur geprüfte Jagdhunde für ihren speziellen Einsatz im Revier einzusetzen. Hunde ohne Prüfung in ihrem Fachgebiet einzusetzen, sei ein Merkmal von Unzuverlässigkeit und habe entsprechende Folgen.



Bei der Wahl der Jägerschaft wurde der Vorstand bestätigt: Vorsitzender André Schulze, Stellvertreter Bernhard Lenz, zweiter Vize Wilfried Schierhorn, Kassenchef Steffen Meyer und Schriftführer Norman Schulz.