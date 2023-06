Projekt nimmt weiter Gestalt an Investor präsentiert in Wallstawe innovative Energielösung

Von: Kai Zuber

Im Vorbescheidverfahren wurden diese drei möglichen Standorte betrachtet. Favorit ist aktuell die Variante 1. Die anderen Varianten haben deutliche Nachteile. Außerdem ist nach dem derzeitigen Genehmigungsstand mit einer deutlich geringeren Zustimmung durch die Träger öffentlicher Belange zu rechnen. © Repro: Kai Zuber

Auf Einladung des Bürgermeisters der Gemeinde Wallstawe, Ralph Jürges, hat Storengy im Rahmen einer Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung die Bürger über zentrale Eckpfeiler des geplanten Energielösungsprojektes „Aquilon“ informiert. Es wird an dem vom Unternehmen betriebenen Erdgasspeicher Peckensen in Wallstawe umgesetzt.

Die Bestandteile einer „Aquilon“-Flugwindkraftanlage: 1 Drachen, 2 Steuergondel, 3 Halteseil, 4 Start- und Landemast, 5 Bodenstation, 6 Antrieb, 7 Dreipunktaufbau mit Rundflansch. © Repro: Kai Zuber

Wallstawe – Seit Juli 2021 arbeiten Storengy Deutschland, ENGIE Laborelec und Skysails, an der Umsetzung des gemeinsamen Innovationsprojekts, für das eine Förderung des Innovationsfonds der Europäischen Union zugesagt wurde. Damit ist das Projekt eines von insgesamt 32 kleinen und innovativen Dekarbonisierungsprojekten der EU, die sich mit der Marktetablierung kohlestoffarmer Technologien für energieintensive Industrien, Wasserstoff, Energiespeicherung und erneuerbaren Energien beschäftigen. „Eine innovative Idee steckt dahinter: Anstatt der Nutzung von herkömmlichen Windturbinen wird die Energie mit einem effizienten, innovativen und sicheren Lenkdrachen erzeugt, auch Airborne Wind Energy (AWE) genannt“, teilte Tanya Jochims, Referentin für Kommunikation und Digitales bei Storengy auf AZ-Anfrage mit. So könne ein Teil des Strombedarfs des Speichers künftig mit erneuerbarer Energie gedeckt werden. „Ein Lenkdrachen kann Flughöhen erreichen, die die Höhe einer herkömmlichen Windturbine weitaus übertreffen. In diesen höheren Luftschichten ist die Windstärke tendenziell höher und gleichmäßiger, sodass mehr erneuerbarer Strom gewonnen werden kann“, erklärte Christophe Merlo, Entwicklungs-Manager und Projektleiter bei Storengy Deutschland.



Wallstawes Bürgermeister Ralph Jürges lud jetzt zu einer Einwohnerversammlung ein, auf der der Investor seine Windenergieanlage vorstellte. © Kai Zuber

Bei dieser integrierten Lösung werden die Erzeugung von erneuerbaren Energien (Wind und Solar) und die Speicherung mittels einer Redox-Flow-Batterie miteinander verbunden. Es wird eine konstante Stromproduktion mithilfe eines intelligenten Energiemanagementsystems generiert, um den Erdgasspeicher mit erneuerbarer Energie zu betreiben. Aquilon könne nach eigenen Angaben so 100 Prozent an Treibhausgasemissionen im Vergleich zu konventionellen Technologien vermeiden und leiste damit einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität. Dank dieser Lösung wird 1 GWh Strom am Speicher produziert. Damit könnten 250 Haushalte für ein Jahr mit Strom versorgt werden. AWE-Anlagen benötigen außerdem nur einen Bruchteil des Materials von herkömmlichen Windkraftanlagen. Das senkt die Investitionskosten und wirkt sich positiv auf die Umweltverträglichkeit aus. Lutz Rebohle, Leiter des Genehmigungswesens bei Storengy Deutschland, zeigt sich sehr zufrieden über die rege Beteiligung bei der Veranstaltung: „Wir nehmen unsere Verantwortung als Industrieunternehmen in der Region sehr ernst und stehen für Transparenz und Dialogbereitschaft. In diesem Sinne freue ich mich über die zahlreichen Teilnehmenden sowie den offenen und sachlichen Austausch. So soll das sein und so wollen wir das weiterführen“, so die Bilanz Rebohles.