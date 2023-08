Innenministerin Tamara Zieschang gratulierte zum 90. Jubiläum der Ahlumer Feuerwehr

Beim Stand-up-Paddling blieb keiner trocken

+ © Zuber, Kai Überraschungsgast: Innenministerin Tamara Zischang (2. v. r.) gratulierte zum 90. Jubiläum. Als nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekam sie unter anderem einen Ärmelaufnäher der Feuerwehr Ahlum geschenkt. © Zuber, Kai

Von Kai Zuber

Feuchtfröhlich war am Sonnabend die große Jubiläumsparty anlässlich des 90. Geburtstages der Feuerwehr Ahlum. Dort hatte sich gegen Mittag hoher Besuch angekündigt: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang gratulierte als oberste Dienstherrin der Feuerwehr persönlich.

Ahlum – Wehrchef Hendrik Becker bedankte sich bei ihr. Und zwar mit einem Geschenk (darunter ein Ärmelaufnäher der Feuerwehr Ahlum), denn die Ministerin hatte erst vor kurzem Geburtstag.

Der Landtagsabgeordnete Carsten Borchert verglich den Ahlumer See überschwänglich mit dem Arendsee und nannte ihn „Perle der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf“. Unter die Gratulanten mischten sich neben VG-Wehrleiter Ronny Runge auch Katrin Seidel in ihrer Funktion als Vize-VG-Chefin.

+ An die Paddel und los: Wettbewerb auf dem Wasser. © Zuber, Kai

Tamara Zieschang brachte das Lob für das Ehrenamt der Brandbekämpfer auf den Punkt: „Wir können gar nicht genug Danke sagen. Weil es die Freiwillige Feuerwehr gibt, können die Bürger ruhig schlafen.“

Rohrbergs Ortschefin Silke Niebur ergänzte: „Ich bin stolz, auch weil unsere vier Wehren in der Gemeinde so gut zusammen arbeiten.“ Die Nachbarwehren mischten sich aber nicht nur unter die Gratulanten, sondern machten auf dem See auch bei den Wettbewerben mit.

+ Die Gastgeber aus Ahlum holten sich den Sieg. © Zuber, Kai

Beim Stand-up-Paddling blieb keiner trocken. Hier siegten am Ende die Gastgeber aus Ahlum souverän vor dem Team aus Bierstedt und den beiden Mannschaft aus Stöckheim.

Höhepunkte am Nachmittag waren dann neben dem Festakt die eindrucksvolle Luftkissenboot-Vorführung des THW-Salzwedel und die Schauübung der Jubilare aus Ahlum, die das Löschwasser für die Brandbekämpfung direkt aus dem See ansaugten.

+ Bei der Schauübung in Ahlum zeigten die Brandbekämpfer anlässlich ihres Jubiläums ihr ganzes Können © Zuber, Kai

Gegründet wurde die Ahlumer Wehr übrigens am 8. September 1933 in der Gasthaus „Fritz Neuwerth“. Zu dieser Gemeindeversammlung erschienen damals 42 männliche Anwohner.



Zu DDR-Zeiten machte in Ahlum eine starke Feuerwehr-Frauentruppe von sich reden. Heute sorgen 24 gut ausgebildete aktive Kameraden für einen reibungslosen Ablauf des Brandschutzes in der Region.