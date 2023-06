Vielfalt der Region präsentieren

Von: Kai Zuber

Fred Neuling (33) räumt vor der Eröffnung am Sonnabend noch die Regale im „Lager 72“ in Wallstawe ein. © Kai Zuber

Während seiner Amtszeit hatte der früh verstorbene Wallstawer Ex-Bürgermeister Frank Wulff immer von einem Hofladen mit regionalen Produkten in seiner Gemeinde geträumt. Nun ist dieser Traum in der Ära des neuen Bürgermeisters Ralph Jürges in Wallstawe endlich in Erfüllung gegangen.

Tino „Holzbolle“ Bollmann aus Gieseritz arbeitet mit Hochdruck am „letzten Schliff“ für das Projekt. © Kai Zuber

Wallstawe – Allerdings nicht wie zuerst gedacht im ehemaligen Dorfkonsum in der Ortsmitte nahe des Denkmals, sondern direkt am Ortseingang rechts aus Richtung Salzwedel kommend. „Das ist ein Gewinn für den Ort und unsere Gemeinde“, sagte der Ortschef und freut sich über die Neueröffnung am kommenden Wochenende. Die Vielfalt der Region ist also demnächst in Wallstawe zu erleben. Als Hofladen und Café öffnet das „Lager 72“ am Sonnabend, 17. Juni, ab 9 Uhr in Wallstawe seine Pforten. Bis um 17 Uhr können Besucher sich in den neu gestalteten Räumen der alten LPG aus DDR-Zeiten umsehen. Ab dem 19. Juni ist dort dann regulär geöffnet: wochentags von 7 bis 18 Uhr, sonnabends von 7 bis 11 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr.



Die Agrargesellschaft Wallstawe mit ihrem Chef Fred Neuling hat das „Lager 72“ nach der Straßen-Hausnummer benannt, hier viel investiert und alle Räume neu und modern gestaltet. Entstanden ist ein individuelles Warenhaus mit integriertem Café. Geleitet wird das Projekt von Lucia Neuling, der Ehefrau von Fred Neuling. „Ein kultureller und gesellschaftlicher Treffpunkt soll hier entstehen. Es gibt Wurst- und Fleischspezialitäten aus eigener Herstellung, regionale Grundnahrungsmittel, wie Kartoffeln und Eier sowie Geschenkartikel. Saisonale Veranstaltungen sollen unser Programm abrunden“, so der Geschäftsführer. Neuling bedankte sich für die Unterstützung durch den Bürgermeister und den Wallstawer Gemeinderat und hofft auf viele Gäste bei der Eröffnung am Sonnabend. Besonders positiv: Fünf neue Jobs wurden mit dem Projekt geschaffen. Zu DDR-Zeiten war das Areal Verwaltungs- und Lagergebäude der LPG. „Später ist bei uns hier ein Kinderspielplatz und ein Selbsbedienungshäuschen mit sicherer EC-Kartenzahlung vorgesehen. Im oberen Bereich des Lagers sind moderne Sozialräume entstanden. Unsere Spezialität hier sind Rinder-Produkte aus dem eigenen Stall und frischer Schlachtung direkt im Dorf“, betonte Fred Neuling. Der Clou im Winter ist die Beheizung des neuen Lagers nebst Café mit einem urgemütlichen Bollerofen.