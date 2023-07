Eine „Zeitkapsel“ mit vielen Dokumenten

Von: Kai Zuber

Teilen

Anstoßen auf das ehrgeizige Projekt: Bauherr Christian Hundt (l.) prostete am Mittwoch mit Bauleiter Thoraldt Bolze (2.v.l.), DRK-Präsident Andreas Grothe (Mitte) und Rohrbergs Bürgermeisterin Silke Niebur (2.v.r.) bei der Grundsteinlegung an. © Privat

Das ehrgeizige DRK-Projekt in Rohrberg nimmt Fahrt auf. Beim Festakt an der Breiten Straße wurde am Mittwoch in Anwesenheit des Vorstandsvorsitzenden des DRK-Kreisverbandes Altmark West mit Sitz in Klötze, Christian Hundt, der Grundstein gelegt.

Andreas Grothe (r.) füllt mit Thoraldt Bolze (Mitte) und Christian Hundt eine „Zeitkapsel“ mit Dokumenten und Münzen, in der Hoffnung, dass diese niemals gefunden werden. © Privat

Rohrberg – Der Hochbau ist nun in vollem Gange. Darüber freute sich während des Festaktes auch Rohrbergs Bürgermeisterin Silke Niebur: „Der neue Gebäudekomplex mit 22 altengerechten Wohnungen und zusätzlichen Tagespfle-geplätzen wird mit Sicherheit das Rohrberger Ortsbild an der Breiten Straße sehr positiv prägen. Die älteren Leute, die pflegebedürftig sind, können nun im Ort und in ihrer vertrauten Umgebung verbleiben“, lobte die Ortschefin. Dazu komme, dass vor Ort Arbeitsplätze geschaffen und gesichert werden. „Wir haben in Rohrberg auch eine gute Infrastruktur, die das unterstützt, nämlich Läden, ein Baugebiet, Radwege und einen Arzt“, betonte Silke Niebur. Die Bürgermeisterin vergaß dabei nicht, sich bei ihrem Amtsvorgänger Bernd Schulz zu bedanken, der vor Jahren zusammen mit dem Gemeinderat die Weichen für das DRK-Vorhaben gestellt hatte. Dass der einstige Schandfleck der alten Brennerei an der Breiten Straße erst verschwinden konnte und nun Platz macht für eine moderne Pflegeeinrichtung, sei auch der Weitsichtigkeit und Hartnäckigkeit von Bernd Schulz zu verdanken. „Er ist trotz einiger Rückschläge immer an dem Projekt dran geblieben“, lobte Niebur.



Diesem Lob schloss sich auch Christian Hundt an und würdigte die gute Zusammenarbeit mit der Kommune. Angesichts der steigenden Zinsen und der zunehmenden Probleme in der Bauwirtschaft freute sich Hundt in Anwesenheit des Präsidenten des regionalen DRK-Kreisverbandes, Andreas Grothe, über die KfW-Fördermittelzusage des Programms „40 Plus“. „Ohne diese Förderung hätten wir unser Projekt nicht stemmen können“, hieß es seitens des DRK-Kreisverbandes. Von den 22 altersgerechten Wohnungen sind 19 normale Wohneinheiten und drei vergrößerte. Alle verfügen laut Christian Hundt über eine Terrasse bzw. einen Balkon sowie breite Türen, die mit Rollator oder Rolli bequem passiert werden können, auch ins Bad. Über einen Aufzug gelangen die Bewohner trockenen Fußes in den Bereich der Tagespflege. „Wir haben bereits vier feste Anmeldungen“, sagte der DRK-Chef.



Als Höhepunkt der Grundsteinlegung wurde in die Boden- und Wandfundamente des Neubaus noch eine mit Dokumenten gefüllte Hülse einbetoniert und vermauert. Sie enthielt die aktuelle Tageszeitung, unser Rotkreuz-Magazin, die Projektbeschreibung, Informationen über die aktuelle politische Lage in Deutschland und der Welt mit aktuellen Themen sowie einige Euro-Münzen. „Wir hoffen allerdings, dass diese Hülse und deren Inhalt niemals gefunden wird“, betonte Christian Hundt, der zudem schmunzelnd erwähnte, dass dort auch Infos über die aktuell sehr kontrovers diskutierten Thema „Gendern“ und „Geschlechter-Diversität“ vermauert wurden. „Wir sind voller Optimismus. Für uns ist das Projekt ein großer Schritt, doch wir glauben an die Region und an die Gemeinde Rohrberg als Standort“, sagte Hundt abschließend. Im Oktober soll der Hochbau winterdicht sein und das Richtfest gefeiert werden, im Mai bis Juni 2024 soll der Generalunternehmer das Projekt an der Breiten Straße in Rohrberg dann laut Plan schlüsselfertig übergeben, hieß es. Der DRK-Kreisverband will auf dem knapp 9000 Quadratmeter großen Grundstück einen Neubau in L-Form mit 22 altengerechten Wohnungen und zusätzlichen Tagespflegeplätzen errichten. Ein Teil des Haupthauses ist zweietagig und die Tagespflege als Flachbau geplant.