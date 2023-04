Schandflecke bei Kuhfelde verschwunden

Von: Kai Zuber

Dieses Areal an der B 248 in Püggen/Abzweig Bierstedt, auf dem einmal eine Stallanlage stand, wurde eingeebnet. © Kai Zuber

Die Region um Kuhfelde hat ab sofort weniger Schandflecke in zentraler Lage. Abgerissen wurden in den vergangenen Tagen zwei Altlasten-Areale, nämlich die alte Tankstellenruine gegenüber der Kuhfelder Altmarkhalle sowie ein großes Stall-Eckgrundstück in Püggen direkt an der Bundesstraße 248 am Abzweig in Richtung Bierstedt.

Kuhfelde/Püggen – „Diese beiden Objekte sind aber keine Gemeindegrundstücke“, hob Kuhfeldes Bürgermeister Günther Serien auf Anfrage der AZ noch einmal hervor. Auf alle Fälle freue er sich aber, dass diese unansehnlichen Gebäude nun komplett abgetragen sind.

Die alte Tankstelle in Kuhfelde gegenüber der Altmarkhalle wurde zurückgebaut. © Kai Zuber

„Die alte Tankstelle in Kuhfelde ist ja schon lange nicht mehr gut anzusehen“, sagte der Ortschef. Sie wurde lange Zeit teilweise als Notparkplatz bei Großveranstaltungen genutzt. „Übrigens ist inzwischen auch der alte Richterturm am Bolzplatz von Kuhfelde abgerissen, dies hatte die Gemeinde bereits letztes Jahr beschlossen, weil eine Sanierung unwirtschaftlich wäre“, informierte Günther Serien. Nun sei das gesamte Areal rings um die Altmarkhalle Kuhfelde wieder in einem ansehnlichen Zustand, verlautete seitens der Gemeindeverwaltung.