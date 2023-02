100 Jahre Feuerwehr Wallstawe

Von: Kai Zuber

Teilen

An Nachwuchs mangelt es derzeit nicht. Der beste Beweis dafür sind Vernon und Lauren (r.) Felgendreher. Beide Brüder wurden jetzt zu Feuerwehrmännern befördert. © Kai Zuber

Eine rote Feuerwehr-Fahne hängt gleich neben dem Ortswappen mitten im Dorfgemeinschaftshaus Wallstawe. Darauf zu sehen ist das Gründungsdatum der Freiwilligen Feuerwehr des Dorfes 1923. Demnach steht der runde Geburtstag für die Truppe an.

Die Ehrenfahne der Feuerwehr Wallstawe mit dem Gründungsdatum 1923 neben dem Ortswappen. Ende August wird das 100. Jubiläum gefeiert. © Kai Zuber

Wallstawe – 100 Jahre Feuerwehr Wallstawe. Das Jubiläum wird derzeit eifrig vorbereitet, wie es während der Jahreshauptversammlung hieß. Das Event steigt am 26. und 27. August, informierten Wallstawes neuer Ortswehrleiter Norbert Kühl und sein Stellvertreter Thomas Bubke. Gefeiert werden soll auch das 30-jährige Bestehen der Jugendwehr Wallstawe, von wo so mancher gut ausgebildeter Feuerwehrmann die aktive Truppe unterstützt. Der beste Beweis dafür sind Vernon und Lauren Felgendreher. Beide Brüder wurden jetzt zu Feuerwehrmännern befördert. Ein drittes Jubiläum steht auch bevor, wenn auch nicht in diesem Jahr. Denn: Auch die Partnerschaft mit der befreundeten Wehr in Barwedel hat bald 35. Jubiläum. Weil die Freundschaft 1990 begann, wird also dieses Ereignis im Jahr 2025 gefeiert. Die derzeit 32 Aktiven der Wallstawer Wehr meisterten im Jahr 2020 zwölf Einsätze, im Jahr 2021 waren es sechs Einsätze und im vergangenen Jahr kamen 15 Einsätze zusammen.