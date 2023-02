Labrador überholt Schäferhund

Von: Kai Zuber

1404 Hunde gibt es derzeit in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf. Über die Hundesteuer flossen dadurch 62 143 Euro in die Gemeindekasse. © Kai Zuber

Die Hunderasse Labrador Retriever ist in der Region die beliebteste und überholt damit in der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf noch den Klassiker – den Deutschen Schäferhund. 1404 Hunde gibt es mit Stand Mitte Februar in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf laut dem zentralen Hunderegister Sachsen-Anhalt. 1754 Hundesteuer-Anmeldungen gibt es außerdem im VG-Gebiet.

Beetzendorf-Diesdorf – Der Labrador Retriever führt die aktuelle Hitliste an mit 233 gemeldeten Tieren. 135 Schäferhunde sind in der VG amtlich registriert. Dann folgt der Jack Russell Terrier mit 77 Exemplaren noch vor dem Border Collie (60) dem Dachshund und der Französischen Bulldogge (jeweils 40 Hunde). Dann rangieren in der Beliebtheitsskala der Golden Retriever und der Yorkshire Terrier mit je 36 Exemplaren. Gern geführt werden auch die Chihuahua mit 33 Exemplaren innerhalb der Verbandsgemeinde. Deutsche Dogge, Berner Sennenhund und Rottweiler werden jeweils weit über 20 Mal in der Region gehalten. Doch es gibt auch absolute Exoten unter den hiesigen Hunden, die in der VG nur einmal oder zweimal vorkommen. Zu ihnen gehören zum Beispiel der Afghanische Windhund, der Islenkur Fjarhundur (Islandhund), der Großpudel, der Österreichischer Pinscher, die Alpenländische Dachsbracke, der Russkaya Psovaya Borzaya- Barzoi (Russischer Jagd- Windhund), der Zwergdachshund, der Magyar Agar (Ungarischer Windhund) oder der Collie Smooth, ein kurzhaariger schottischer Schäferhund.



Bei Jägern beliebt ist der Bayrische Gebirgsschweißhund, der elf Mal gemeldet ist. Der Kleine Münsterländer und der Weimaraner ist jeweils 14 Mal registriert. Der Deutsch Kurzhaar, ein Vorstehhund ist acht Mal, der Jagdterrier neun Mal gemeldet und der Große Münsterländer sieben Mal. Doch auch Schlittenhundesportler gibt es bekanntlich in der Region und so sind insgesamt 18 Siberian Huskys im Ordnungsamt der Verbandsgemeinde registriert. Der Trend bei Familien geht sogar zum Zweithund. Die Verwaltung hat an Sollbeträgen der vergangenen Jahre folgende Einnahmen durch die Hundesteuer registriert: Im Jahr 2020 waren es 59 048 Euro, ein Jahr später 60 898 Euro und im Vorjahr bereits 62 143 Euro. Die meisten Hundesteueranmeldungen gibt es mit 356 in der Gemeinde Beetzendorf, die wenigsten sind in der Gemeinde Rohrberg (130) und Wallstawe (131) registriert.



Die VG möchte auf folgende Punkte hinweisen: Die schriftliche Anmeldepflicht des Hundehalters gilt innerhalb von 14 Tagen nach Anschaffung oder Zuzug in der Gemeinde. Die selbe Frist gilt auch beim Umzug und bei der Beendigung der Haltung. Jeder nach März 2009 geborene Hund muss im zentralen Hunderegister erfasst werden. Eine nicht erfolgte An- oder Abmeldung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld von bis zu 10 000 Euro geahndet werden. Die entsprechenden Formulare stehen auf der Homepage der VG unter www.beetzendorf-diesdorf.de bereit.