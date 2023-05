Sanierung der Grundschule: Jübar Vorbild für Kuhfelde

Von: Kai Zuber

Bis zu 2,75 Millionen Euro könnte die Sanierung der Kuhfelder Grundschule kosten. Doch es gibt hier auch erhebliches Sparpotenzial bei den Baumaßnahmen. In diesem Zusammenhang wies die VG entschieden Gerüchte zurück, dass die Bildungseinrichtung von der Schließung bedroht ist. © Kai Zuber

Sehr umfangreich und vielschichtig fiel der Bericht der stellvertretenden Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Katrin Seidel zu aktuellen Projekten in der VG Beetzendorf-Diesdorf während der jüngsten Ratssitzung aus. Denn zur Zeit laufen umfangreiche Arbeiten in Kitas und Grundschulen.

Beetzendorf/Diesdorf – „An der Grundschule Beetzendorf die so genannten Wichtelwagen nach den Wünschen des Hortes bestellt und zwei Wagen sind in der Fertigung“, informierte Katrin Seidel.

Bauamtschef Markus Starck ergänzte: „Derzeit wird der Bauantrag vorbereitet. Für die Tiefbauarbeiten auf der Aufstellfläche der Wagen müssen Angebote eingeholt werden und ein Zählerschacht auf dem Gelände der Grundschule muss vom Wasserverband zurück gebaut werden, um die Wagen auf dem Gelände aufbauen zu können.“ Bereits Mitte April begannen an der Grundschule Diesdorf die Arbeiten an der Sport-Laufbahn. Jetzt sind sie zu etwa zwei Drittel abgeschlossen. Im Dachgeschoss sollten bereits im Februar neue Dachfenster eingebaut werden, da die alten undicht und teilweise defekt waren. Beim Ausbau eines Fensters wurde laut VG-Verwaltung festgestellt, dass alle alten Fenster nicht Regelkonform eingebaut wurden. Fazit: Um das Eindringen von Wasser zu verhindern, muss der Trockenbau von innen komplett zurück gebaut werden und an die neuen Fenster angepasst. Trockenbauangebote müssen noch eingeholt werden, damit die Ausführung in den großen Ferien stattfinden kann. Auf Grund der neuen Einbausituation sei auch ein Gerüst von außen notwendig., hieß es im Bericht.

Für die Grundschule Apenburg wurde das erste Konzept zum Brandschutz durch den Brandschutzplaner erstellt und dem Altmarkkreis zur Vorprüfung vorgelegt. „Es kam zu unterschiedlichen Ansichtsweisen, welche in einem gemeinsamen Gespräch abgestimmt werden müssen. Erst dann können die tatsächlichen Kosten ermittelt werden“, informierte Katrin Seidel. Bei der anvisierten Sanierung der Grundschule in Kuhfelde orientiere man sich an dem bereits erfolgreich abgeschlossenen Projekt in Jübar, hieß es im Verbandsgemeinderat. Die Kostenaufstellung zur Sanierung der Grundschule liegen laut VG bei etwa 2,75 Millionen Euro. „Dazu fand eine Arbeitsberatung des Sozialausschusses am 26. April in Kuhfelde statt. Dabei waren ebenfalls Mitglieder des Kuhfelder Gemeinderates“, berichtete Katrin Seidel.