Altmarkkreis warnt Gemeinde Winterfeld: Ehemalige Mülldeponie kein Spielplatz-Standort

Von: Kai Zuber

Teilen

Eigentlich ideal: Gegen diesen ursprünglichen Spielplatzstandort hinter dem Winterfelder Wohnblock gab es Anwohnerproteste. Spontan knickte daraufhin der Gemeinderat ein und brachte erneut den Deponie-Standort ins Spiel. © Kai Zuber

Hohe Wellen schlägt derzeit das Thema „Spielplatz in Winterfeld“. Nachdem Anwohner gegen den vom Rat und den Eltern ursprünglich favorisierten Spielplatz-Standort am Schwarzen Weg mitten im Ort Sturm gelaufen waren und protestiert hatten, knickten die Kommune und Bürgermeisterin Ninett Schneider bei der jüngsten Ratssitzung plötzlich ein. Doch nach dem völlig überraschenden Vorstoß im Winterfelder Rat, die Deponie-Fläche hinter dem Frischemarkt in Winterfeld als neuen Spielplatz-Standortersatz nach möglichen Schadstoffen beproben zu wollen, wird das Thema im Ort kontroverser diskutiert als jemals zuvor.

Einwohner Sven Rühlmann trat im Gemeinderat auf und warb tatsächlich für eine Machbarkeitsprüfung, ob auf dem Altlastenareal ein Spielplatz errichtet werden könnte. © Kai Zuber

Winterfeld – Einwohner Sven Rühlmann trat im Gemeinderat auf und warb dort für eine Machbarkeitsprüfung, einen Spielplatz auf dem Altlastenareal errichten zu lassen. Die ihm eingeräumte ungewöhnlich lange Redezeit für sein Anliegen während der Einwohnerfragestunde, die Rühlmann als eine Art Präsentation seiner „Idee“ nutzte, stieß nicht wenigen Beobachtern sauer auf. Die AZ bat daher den Altmarkkreis Salzwedel und das dortige Umweltamt um eine Stellungnahme, ob grundsätzlich auf einer alten DDR-Deponie ein Spielplatzbau sinnvoll sei. Die klare Antwort aus der Kreisverwaltung kam prompt: „Der Altmarkkreis hält diesen anvisierten Standort für einen Spielplatz für nicht geeignet. Die geplante Errichtung des Spielplatzes liegt im Bereich einer Altablagerung in der Ortslage Winterfeld. Hierzu gibt es eine umfangreiche Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde des Altmarkkreises Salzwedel aus dem Jahre 2019“, sagte Inka Ludwig, Pressesprecherin im Büro des Landrates. Das Gelände wurde oberflächlich vom Abfall beräumt und abgedeckt. Dies erfolgte entsprechend der Erlasslage des Umweltministeriums Sachsen-Anhalt von 1992. Im Sinne dieses Erlasses sei die kommunale Altdeponie als gesichert zu sehen, verlautete es aus der Kreisverwaltung. Die Erd-Abdeckung der DDR-Deponie gewährleistet, dass die in der Altlast verbleibenden Stoffe dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit hervorrufen. „Ein Eingriff in die Oberflächenabdeckung einer gesicherten Altablagerung konterkariert diese Zielsetzung“, kommentiert der Altmarkkreis das Bestreben des Winterfelder Gemeinderates, entsprechende Probebohrungen auf der Deponie vornehmen lassen zu wollen.

Das zu prüfende Vorhaben zur Errichtung eines Kinderspielplatzes sei aus bodenschutzrechtlicher und im Hinblick auf die Gefahrenabwehr abzulehnen, da infolge des Eingriffs in die Oberflächenabdeckung die Gefahr des baubedingten Entstehens schädlicher Bodenveränderungen besteht. „Hinsichtlich einer eventuellen Errichtung eines Kinderspielplatzes ist mit Hinblick auf spielende Kinder eine nicht auszuschließende Kontaktmöglichkeit zum Ablagerungsgut und somit die Unvereinbarkeit zwischen Ablagerung und angedachter Nutzung offensichtlich“, teilte Pressesprecherin Inka Ludwig weiter mit. Es handele sich bei dem anvisierten Areal um einen ehemaligen Verkippungsstandort, der bis ca. 1985 genutzt wurde. Derartige Standorte sind allgemein für Baustellenabfälle, Sperrmüll, Bauschutt sowie Schrott und Hausmüll genutzt worden. Für das Grundwasser sei keine Gefahr zu befürchten, da die Ablagerungen einen genügend großen Abstand zum Grundwasserleiter aufweisen.