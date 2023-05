Blumen-Spieß durchs Dorf getragen

Von: Kai Zuber

Am Sonntag wurde in Bonese traditionell das Pfingstspieß-Gebinde von Haus zu Haus getragen. Dieses Mal war Dähres Bürgermeister Bernd Hane (2.v.l.) zu Gast. © Kai Zuber

Im Dährer Ortsteil Bonese wird eine uralte Tradition liebevoll am Leben erhalten. Dieses Mal war Dähres Bürgermeister Bernd Hane zu Gast und überzeugte sich vor Ort, wie in den Dörfern seiner Gemeinde das alte Brauchtum gepflegt wird.

Bonese – „Tag ins Haus, Glück ins Haus, umgekehrt zur Tür hinaus. Hoch in die Lüft, da häng die lang Würscht, gift mi de lang und lasst die kurzen hang. Anderjahr und Diesetiet komm da weder un holse ab. Gott gib uns best, armes Nest“, sagten die Boneser Knirpse am Pfingstsonntag beim Umzug durch das Dorf auf Plattdeutsch auf. Bedanken taten sie sich mit den Worten „Sie hab uns was zu Ehr gegeben, der liebe Gott soll Freude leben. Leben ist immer da, wir wünschen frohe Pfingsten.“ Im Dährer Ortsteil Bonese gleicht der geschmückte Pfingstkerl einem Spieß. Am Sonntag wurde dieses prachtvolle Gebinde am Stock von Haus zu Haus getragen. Von Haus zu Haus zogen die gut gelaunten Boneser Pfingstbotschafter, um den Bewohnern ein frohes Fest zu wünschen. Nach jedem aufgesagten Pfingstspruch gab es natürlich von den Bewohnern ein kleines Dankeschön. Binnen weniger Minuten kam ein ganzer Bollerwagen voller Süßigkeiten zusammen. Den zogen die Kinder stolz durch das Dorf.



Binnen weniger Minuten kam ein Bollerwagen voller Süßigkeiten zusammen. Doch einige Einwohner gaben auch Geld oder luden zum Umtrunk ein. © Kai Zuber

Vielfältig sind in der Altmark die gemeinsam in der Dorfgemeinschaft gefeierten Feste, doch im Pfingstfest sehen die Heimartforscher einen besonderen Höhepunkt im Jahresablauf. Demnach wurden die Häuser innen und außen mit Birken geschmückt. In einigen Orten war es Brauch, das Vieh nach dem Winter erstmals auf die Weiden zu treiben. Das erste auf der Pfingstweide angekommene Tier wurde mit einer „Dausleipe“ geschmückt, dessen Treiber Tauschlepper genannt. Wer als Letzter auf der Weide ankam, war der Pfingstkäm oder „der Bunte“. Der mit viel frischem Grün geschmückte und durchs Dorf geführte Pfingstkerl oder Pfingstochse war früher noch in zahlreichen Wendendörfern um Salzwedel und Tradition. Diese hat sich bis heute unter anderem in Bonese erhalten. Johann Friedrich Danneil berichtet, dass in einigen Dörfern die Viehmägde sich im Wettstreit beim besonders schnellen Austreiben der Kühe auf die Pfingstweide maßen. Das letzte Mädel, also die „bunte Kuh“, war noch lange Zeit nach Pfingsten Zielscheibe derber Witzeleien im Dorf. Laut Danneil wird an drei Tagen Pfingsten gefeiert: Am zweiten und dritten Tag wird getanzt und Pfingstbier getrunken.