In Bandau werden künftig im eigenen Lehmofen Künstlerbrote gebacken

Von: Kai Zuber

Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinoabende, Bildungsangebote sowie Musik, Literatur und Kultur sollen in Bandau neben dem alten Bahnhof etabliert werden. © Freier Mitarbeiter

Musik, Theater und Tanz sind das eine – kulinarische Grundbedürfnisse das andere. Seit 2021 gibt es im kleinen Beetzendorfer Ortsteil Bandau das „KulturGut“ zur Förderung der ländlichen Kultur in der Region.

Bandau – Warum diesbezüglich nicht auch an das leibliche Wohl der Gäste denken? Wie kürzlich, als die beiden „KulturGut“-Protagonisten Silke Tinsner und Ralf Pawlik die Helfer der Interessengruppe um die „Jeetze(l)talbahn“ bei ihrem gemeinsamen Arbeitseinsatz zum Mittagessen beköstigten, nachdem diese die Bahnstrecke zwischen Bandau und Jeeben von Wildwuchs auf den Gleisen befreit und eine Draisinenfahrt gestartet hatten.

Hin und wieder wird Ralf Pawlik auf seine recht starke äußere Ähnlichkeit mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen angesprochen. Doch tatsächlich ist er die „Lehmschwalbe aus der Uckermark“, also ein Experte für Lehmbauten, -wände und -öfen. Für das Sanieren alter Lehmbauten gibt er Tipps, etwa im Internet.



„In Bandau sollen nämlich künftig im eigenen Lehmofen Brote gebacken werden. Der Ofen ist aktuell in Planung. Die Wärme wird dann gleich für das ,KulturGut‘-Areal und die Gäste genutzt. Am Eingang soll eine große Glastür gebaut werden“, sagt Pawlik.



Das „KulturGut“ Bandau mit den Protagonisten Tinsner und Pawlik direkt am Bahnhof Bandau war früher einmal ein Gasthof und wurde später Gemeindeverwaltung. Das Nebengebäude, wo die Veranstaltungen stattfinden, war seinerzeit ein Stall. Und weil dort im Winter wegen der Kälte die Kreativität leidet, soll ein Ofen her. Veranstaltungen, Ausstellungen, Kinoabende, Bildungsangebote sowie Musik, Literatur und Kultur sollen in Bandau neben dem alten Bahnhof auch während der kalten Jahreszeit einziehen.



Mehrere Veranstaltungen sind bereits gelaufen. In diesem Jahr sollen weitere dazu kommen. „Wir wollen unseren Begegnungsort und die Kulturstätte in der Region etablieren“, erklärten Silke Tinsner und Ralf Pawlik.