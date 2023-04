Solarpark mit Baum-Sichtschutz

In Nieps gibt es Pläne für eine Photovoltaikanlage

+ © Kai Zuber Das idyllische Jagdgebiet im Rohrberger Ortsteil Nieps: Müssen sich hier künftig Solarstromproduzenten und Weidmänner die attraktiven Flächen teilen? © Kai Zuber

Im Rohrberger Ortsteil Nieps gibt es konkrete Pläne für eine Photovoltaikanlage. Bereits im Juli 2022 hatte die Solar-Provider-Group das 42-Hektar-Projekt im Gemeinderat erörtert.

Rohrberg/Nieps – Der Vorteil aus Sicht der Planer sei der Sichtschutz aus Bäumen, die das Areal umfassen würden. Zusätzliche Heckenpflanzungen würden den natürlichen Sichtschutz komplettieren, hieß es. Die neue Anlage könnte etwa 2500 Haushalte mit Strom versorgen. Angedacht war, dass die Kommune von den Gewerbesteuereinnahmen und einem Anteil von 0,2 Cent je Kilowattstunde erzeugtem Strom profitieren wollte. Einige Jäger aus dem betroffenen Gebiet zwischen Ahlum, Stöckheim und Nieps sehen das Projekt kritisch, wie nun im Rohrberger Gemeinderat zur Sprache kam. Einige Weidmänner sehen ihr Jagdidyll durch die Solarplatten verschandelt. Noch ist das Projekt aber nicht in Sack und Tüten. Im Vorfeld der jüngsten Rohrberger Ratssitzung zeigte der Apenburger Paul-Werner von der Schulenburg der Presse eine Luftbildaufnahme von dem Solar-Projekt bei Nieps: „Das Areal ist komplett von Bäumen als Sichtschutz umgeben“, betonte Schulenburg aus seiner Sicht ein wichtiges Pro-Argument für den Solarpark. Hintergrund: Der Apenburger Bodenunternehmer will bei Nieps auf 42 Hektar Fläche und 26 Flurstücken mit Unterstützung der Solar-Provider-Group mit 25 500 Modulen Solarstrom erzeugen. Zwischen den Reihen der Module sollen 14 Meter Platz für eine landwirtschaftliche Nutzung bleiben. Das Konzept wird im Fachjargon auch als „Agri-Photovoltaik“ bezeichnet. Die Jäger monierten indes die Einzäunung der Solar-Fläche, womit sich das bejagbare Areal natürlich deutlich verringert. Damit einhergehend müsste mit den Solarpark-Plänen auch der Pachtzins für das örtliche Jagdrevier sinken, wo der Vertrag noch bis 2030 läuft. Die AZ sprach mit einigen Weidmännern aus der Region, die meinten, dass Solaranlagen eher auf Hausdächer, alte Deponien oder „tote“ Flächen als mitten in die Natur gehören. Fazit: Die Bedenken wurden erst einmal vorgebracht. Noch ist in Sachen Solarpark nichts entschieden, denn die Kommune ist zur Zeit noch dabei, einen Leitfaden zu erstellen, wie in der Gemeinde mit der Genehmigung von möglichen Solarparks verfahren werden soll.