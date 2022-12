Schüler zeigen Herz für Senioren

Von: Kai Zuber

Natürlich wartete auf die Senioren auch ein Chor mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern, so dass am Ende nicht nur der Projekttag der Schüler, sondern auch der Adventstag für die Senioren ein voller Erfolg wurde. © Kai Zuber

Erwartungsfrohe Blicke empfingen die rund 50 Kinder aus Beetzendorf und Umgebung beim Besuch des SCA-Seniorenheimes. Die Schüler verschiedener Klassen aus der Sekundarschule Beetzendorf versüßten nämlich den etwa 60 Heimbewohnern und zwölf Angehörigen der Tagespflege im wahrsten Sinne des Wortes den Advent.

Bei frostigen Temperaturen um die zehn Grad unter Null saßen die Senioren, in warme Decken gehüllt, gemütlich um die aufgestellte Feuertonne. © Kai Zuber

Beetzendorf – Ein Herz für Senioren bewiesen sie in dieser schwierigen Zeit im Rahmen eines Sekundarschul-Projekttages, denn die Jugendlichen organisierten, unterstützt von ihren Pädagogen, einen heimeligen Weihnachtsmarkt mit viel Ideen, Musik und Advents-Service. Genau so, wie es sich bei einem richtigen Christkindelmarkt auch gehört. Unterstützt wurden die Sekundarschüler dabei von der Heimleitung um das Team von Ninett Schneider. „Das war wirklich eine sehr gelungene Aktion bei dem Projekttag: Unsere Bewohner haben sich riesig gefreut und ich denke, dass es den Schülern auch Spaß gemacht hat, denn sie bekamen vielfältige Einblicke in das Leben und den Alltag im Seniorenheim“, sagte Heimleiterin Schneider. Bei frostigen Temperaturen um die zehn Grad unter Null saßen die Senioren, in warme Decken gehüllt, gemütlich um die aufgestellten Feuerschalen und -tonnen und genossen das Programm. Für die Senioren des Heimes und die Gäste von der Tagespflege gab es eine kulinarische Rundumversorgung mit frisch gebackenen Waffeln, Bratwurst vom Grill und duftenden Glühwein. Das ganze Seniorenheim war weihnachtlich dekoriert, die Schüler halfen außerdem dem Heim-Team beim Rausbringen der Bewohner auf das Weihnachtsmarkt-Areal, wo bereits die Adventsdekoration nebst Weihnachtsbaum aufgestellt war. Natürlich wartete auf die Senioren dort auch ein Kinderchor mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern, so dass am Ende nicht nur der Projekttag der Schüler, sondern auch der Adventstag für die Senioren perfekt und ein voller Erfolg wurde.